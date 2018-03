F1 | Verstappen critica l' Albert Park | ' E' stato come guidare a Monaco | fossi stato uno

F1 - Max Verstappen critica l’Halo : “E’ veramente orrendo e non mi favorisce” : Senza ombra di dubbio la vera novità del Mondiale 2018 di F1 è l’Halo, protezione voluta dalla FIA all’altezza del casco del pilota per garantire sicurezza. Sono state tante le critiche sull’adozione di questo nuovo componente: chi lo ritiene antiestetico o chi poco utile. A prendere posizione in questo senso ci ha pensato Max Verstappen il quale ha criticato senza mezzi termini questa novità: “L’Halo è veramente ...