F1 | Mondiale 2018 | Red Bull deludente a Melbourne Avvio migliore rispetto a un anno fa

Superbike - Round Thailandia 2018 : Marco Melandri in difficoltà - Chaz Davies spezza la maledizione - Jonathan Rea in vetta al Mondiale : Secondo Round del Mondiale 2018 Superbike e Jonathan Rea nuovamente in vetta alla classifica generale. Il tre volte campione del mondo sperava che il circuito di Buriram (Thailandia) potesse continuare ad essere un suo feudo e così è stato. Un primo ed un quarto posto nelle due manche thailandesi rilanciano le quotazioni del nordirlandese della Kawasaki che, specie nella run 1, ha fatto vedere numeri tipici del suo repertorio, valsi il dominio ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : Chaz Davies spezza la maledizione di Buriram ma Jonathan Rea torna in vetta al Mondiale : Secondo Round del Mondiale 2018 Superbike e Jonathan Rea nuovamente in vetta alla classifica generale. Il tre volte campione del mondo sperava che il circuito di Buriram (Thailandia) potesse continuare ad essere un suo feudo e così è stato. Un primo ed un quarto posto nelle due manche thailandesi rilanciano le quotazioni del nordirlandese della Kawasaki che, specie nella run 1, ha fatto vedere numeri tipici del suo repertorio, valsi il dominio ...

Anthony Joshua vs Joseph Parker - Mondiale Pesi Massimi 2018 : orario d'inizio e come vedere il match in tv. La data e il programma completo : SABATO 31 MARZO: 23.00 , circa, Anthony Joshua vs Joseph Parker Anthony Joshua vs Joseph Parker: come vedere L'INCONTRO IN TV E STREAMING L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Fox Sports , ...

Anthony Joshua vs Joseph Parker - Mondiale Pesi Massimi 2018 : orario d’inizio e come vedere il match in tv. La data e il programma completo : Sabato 31 marzo si combatterà uno dei match più attesi dell’anno: Anthonuy Joshua e Joseph Parker sono pronti per sfidarsi sul ring di Cardiff, in palio addirittura quattro cinture mondiali dei Pesi Massimi. Il britannico metterà sul tavolo i suoi titoli WBA, IBF, IBO mentre il neozelandese quella WBO: si tratta di un incontro attesissimo, una sfida stellare e avvincente. Il padrone di casa partirà con tutti i favori del pronostico ma il ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Antonio Cairoli in testa dopo tre GP - pari punti con Herlings : Antonio Cairoli è balzato al comando della Classifica del Mondiale MXGP 2018. Il siciliano, nove volte iridato, si è ripreso la tabella rossa grazie al doppio successo ottenuto nel GP della Comunitat Valenciana e ora condivide la prima posizione con il suo grande rivale Jeffrey Herlings. Classifica Mondiale MXGP Motocross ...

Motocross - GP Comunitat Valenciana MXGP 2018 : Antonio Cairoli scatenato - infila la doppietta e vola in testa al Mondiale! : Antonio Cairoli è stato letteralmente sbalorditivo sul circuito di Redsand e ha conquistato il GP della Comunitat Valenciana, terza prova del Mondiale MXGP. Il Campione del Mondo in carica, dopo aver trionfato in gara-1, si è imposto anche nella seconda corsa sul tracciato spagnolo e ha così infilato la prima doppietta stagionale. Il terzo sigillo in questo 2018 gli permette anche di balzare in testa alla classifica generale, pari punti con ...

F1 - GP Australia 2018 : la Ferrari può vincere il Mondiale! La strada è lunga - decisivo lo sviluppo. Ma la Mercedes è vicina… : Questa è una grande Ferrari, questa è una Rossa che può lottare per il Mondiale. Il Cavallino Rampante risplende a Melbourne, la casa di Maranello festeggia una grandiosa vittoria ottenuta nel GP di Australia e soprattutto guarda con fiducia al prosieguo del campionato. Il successo all’Albert Park ha mandato su di giri tutto il team, ha generato consapevolezza in una squadra che non ha temuto il confronto spietato con la Mercedes e che è ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea +2 su Marco Melandri dopo il Round in Thailandia : Jonathan Rea è il nuovo leader della Classifica del Mondiale 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo è balzato al comando con 2 punti di vantaggio su Marco Melandri al termine del Round in Thailandia. Classifica Mondiale 2018 Superbike: (foto Pier Colombo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

LIVE Superbike - Gara-2 Round Thailandia 2018 in DIRETTA : vittoria di Davies - Melandri settimo in difficoltà - Rea primo nel Mondiale : Il leader della classifica generale riuscirà a piazzare la zampata? OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Gara-2 del Round di Thailandia , prova valida per il Mondiale Superbike 2018: cronaca in ...

LIVE Superbike - Gara-2 Round Thailandia 2018 in DIRETTA : vittoria di Davies - Melandri settimo in difficoltà - Rea primo nel Mondiale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gara-2 del Round di Thailandia, prova valida per il Mondiale Superbike 2018. Sul tracciato di Buriram andrà in scena un appuntamento fondamentale per l’intero campionato. Jonathan Rea cerca la doppietta dopo aver trionfato ieri, ma il Campione del Mondo dovrà stare attento alla voglia di rivalsa della Ducati, soprattutto di Marco Melandri che deve risalire la china dopo l’ottavo posto in ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : segnali interessanti - qualche amarezza e lacrime di gioia. Il Mondiale degli azzurri : Dopo il consueto galà di fine competizione, a partire dal tardo pomeriggio si spegneranno definitivamente i riflettori del Mediolanum Forum di Assago, questa settimana teatro dei Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico. A distanza di otto anni dall’ultimo Mondiale disputato a Torino, il prestigioso impianto milanese si è dimostrato funzionale e competitivo, registrando ogni giorno quasi il tutto esaurito con spettatori provenienti da ...

F1 - analisi GP Australia 2018 : Ferrari - un avvio da sogno. Mercedes ancora davanti - ma sarà lotta per il Mondiale : “What goes around comes around” (Chi la fa, l’aspetti)”. Erano state queste le parole usate da Sebastian Vettel nel corso della conferenza stampa delle qualifiche del GP d’Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1. Un sorridente Lewis Hamilton, autore dalla pole, stuzzicava il rivale sulla Rossa ed oggi è arrivata la risposta in pista: vittoria della scuderia di Maranello davanti alla Mercedes e trionfo ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Ferrari al comando dopo il GP di Australia - Vettel fa volare la Rossa : La Ferrari guida la Classifica del Mondiale costruttori 2018 di Formula Uno dopo il GP di Australia. La Rossa si è portata al comando grazie alla vittoria di Sebastian Vettel e al terzo posto di Kimi Raikkonen. Il Cavallino Rampante ora ha 18 punti di vantaggio sulla Mercedes che ha sì guadagnato il secondo posto con Lewis Hamilton ma ha sofferto con Valtteri Bottas. La Red Bull si conferma la terza forza. Di seguito la Classifica del Mondiale ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel in testa dopo il GP Australia. Hamilton e Raikkonen inseguono : Sebastian Vettel è in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018 di Formula Uno. Il tedesco si è portato davanti a tutti grazie alla vittoria ottenuta nel GP di Australia 2018: una prova da urlo da parte di Seb che con la strategia del Cavallino Rampante è riuscito a sconfiggere Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo lo insegue naturalmente anche in Classifica generale, attardato di sette punti. Di seguito la Classifica generale del Mondiale ...