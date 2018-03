F1 Mercedes | Hamilton pensa già al Bahrain

Gp Australia - Hamilton : 'Bravi Seb e Ferrari - ma Mercedes c'è' : Roma, 25 mar. , askanews, 'Devo fare i complimenti a Seb e alla Ferrari, hanno fatto un lavoro migliore. Dobbiamo rivedere un po' le strategie ma in gara abbiamo avuto un grandissimo passo'. Parola di ...

F1 Mercedes - Bottas : «Hamilton? Nessuno è imbattibile» : ' Hamilton? Nessuno è imbattibile, quest'anno ci provo ', aveva dichiarato in un'intervista a Sky Sport . A pochi giorni dall'inizio del Mondiale, Bottas è tornato a parlare della nuova stagione con ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Contratto - al momento non è la mia priorità» : TORINO - A fine 2018 il contratto tra Lewis Hamilton e Mercedes scadrà ma il quattro volte campione del mondo afferma che l'accordo avverrà quando si sentirà a suo agio con le condizioni. Etichettato come imminente e 'dietro l'angolo' da Toto Wolff alla fine dello scorso anno, un nuovo accordo tra la ...

F1 - Mondiale 2018 : Mercedes ancora squadra da battere. Lewis Hamilton sempre più maturo e un’affidabilità che spaventa : Manca meno di una settimana al via del primo appuntamento del Mondiale 2018 di F1 (25 marzo). A Melbourne (Australia), nell’ormai tradizionale scenario dell’Albert Park, i bolidi della massima categoria dell’automobilismo si confronteranno e la Mercedes anche quest’anno sembra essere la squadra da battere. Nel corso degli 8 giorni di test tenutisi a Barcellona le Frecce d’Argento, pur non svettando nei tempi, hanno ...

F1 - Lewis Hamilton : “Firmerò il nuovo contratto con la Mercedes e voglio il quinto titolo” : “Non c’è ancora niente di ufficiale, ma nell’arco di questa stagione firmerò il nuovo contratto con la Mercedes. Ci stiamo parlando, il clima tra me e il team è molto rilassato, c’è la volontà di continuare e troveremo un terreno comune per l’accordo“. Sono queste le parole del campione del mondo di F1 Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, oggi presente nella sede della Petronas, la società di lubrificanti ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Firmerò con Mercedes e punto al 5° titolo» : TORINO - il Campione del Mondo in carica Lewis Hamilton ha parlato nell'ambito dell'evento di cui è stata protagonista la Mercedes a Torino, spaziando dal rinnovo contrattuale alle ambizioni iridate. ' Non ci accontentiamo, ...

