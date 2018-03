F1 | Helmut Marko | “La Mercedes sta giocando | ha mezzo secondo di vantaggio su tutti E’

oasport

(Di lunedì 26 marzo 2018) Sebastian Vettel ha vinto il GP di Australia 2018, prima tappa del Mondiale di Formula Uno, sfruttando la virtual safety car e sorpassando Lewis Hamilton grazie a un'ottima strategia. Nonostante il trionfo della Rossa, però,lancia un campanello d'allarme: "staconnoi, può decidere quando vuole di rifilarci distacchi pesanti. Questa volta hanno commesso un errore ed è stato molto evidente. Io l'ho chiaramente detto alla Ferrari che laè cinque decimi avanti ma loro hanno detto di no. Sonoaddormentati, con questi motori nessuno può battere la, sono in un modo diverso. Con questi motori nessuno può batterli, la FIA deve agire. Con questi regolamenti le cose andranno così fino al 2021: c'è bisogno di più parità".