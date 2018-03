F1 Australia | Verstappen | «Le Ferrari sono state solo fortunate»

F1 Australia - Verstappen : «Un gran premio noioso» : MELBOURNE ' È stato noioso. Avrei spento la TV '. Sono le parole che Max Verstappen ha rilasciato al sito motorsport.com. Il commento del pilota della Red Bull riguarda il gran premio di Australia, ...

F1 - GP Australia 2018 : il borsino e i top e flop della prima gara dell’anno. Ferrari brava e fortunata - Bottas e Verstappen deludono : Il primo weekend del Mondiale 2018 di F1 è andato in archivio e la Ferrari ha iniziato con il piede giusto. La vittoria di Sebastian Vettel ed il terzo posto di Kimi Raikkonen, con Lewis Hamilton nel panino del Cavallino Rampante, sono risultati importanti che danno fiducia alla squadra e motivazione sul tanto lavoro ancora fare. La Rossa, infatti, è apparsa un po’ indietro, dal punto di vista delle prestazioni, rispetto alla Mercedes. ...

F1 - Pagelle GP Australia 2018 : Sebastian Vettel - Templare vincente. Hamilton battuto - Raikkonen di ghiaccio. Verstappen - che errore! : Oggi si è disputato il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Di seguito le Pagelle dei migliori piloti che hanno gareggiato a Melbourne. Sebastian Vettel: 10. Trionfale. Un vero Templare, un guerriero indomabile che ancora una volta ha piazzato la stoccata vincente supportato da un grande team che lo ha fermato nel momento migliore. La strategia del Cavallino Rampante è stata perfetta, lui ha eseguito nel migliore ...

F1 - GP Australia 2018 : l’insidia Red Bull per Mercedes e Ferrari. La strategia potrebbe favorire Max Verstappen : Manca sempre meno alla partenza del primo GP del Mondiale 2018 di F1. All’Albert Park di Melbourne l’attesa per il via, programmato domani alle ore 7.10 (italiane), è crescente. Trattandosi del primo round, incertezza e curiosità accompagnano questa vigilia ricca di emozioni per gli addetti ai lavori, i piloti ed i team. Le qualifiche odierne sono state un assaggio mica da ridere: il record della pista di Lewis Hamilton (Mercedes) e ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : qualifiche. E' lotta per la pole! Hamilton favorito - Vettel - Raikkonen e Verstappen all'attacco! Time-... : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di sabato 24 marzo del GP d'Australia 2018 , primo appuntamento del Mondiale di F1. Finalmente ci siamo! Mercedes, Ferrari e Red Bull sono ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : qualifiche (sabato 24 marzo). E’ lotta per la pole! Hamilton favorito - Vettel - Raikkonen e Verstappen all’attacco! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di sabato 24 marzo del GP d’Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1. Finalmente ci siamo! Mercedes, Ferrari e Red Bull sono pronte a giocarsi tutte le loro carte per centrare la prima pole position della stagione e proiettarsi alla gara di domani nel miglior modo possibile. Lewis Hamilton ha fatto paura nel primo giorno di prove libere. Veloce e consistente, sulla sua ...

Gp d'Australia - nelle libere subito duello Hamilton-Verstappen. Kimi 4° davanti a Vettel : Al via le prove libere del gran premio di F1 di Melbourne in Australia. Volano la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton e la Redbull di Max Verstappen . Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Kimi Raikonen e di Sebastian Vettel , precedute dal secondo pilota Mercedes Valtteri Bottas . ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Lewis Hamilton il più veloce. Max Verstappen a un decimo - Sebastian Vettel a mezzo secondo : C’è Lewis Hamilton in vetta al monitor dei tempi alla fine della seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Il britannico è stato inarrivabile per tutti: solo Max Verstappen è riuscito a stargli in scia, sebbene a più di un decimo. Terzo tempo per Valtteri Bottas, con Kimi Raikkonen vicinissimo. A mezzo secondo, invece, con il quinto tempo, la Ferrari di Sebastian Vettel. I ...