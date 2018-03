tuttosport

: F1 Australia, Sirotkin: «Incredibile quello che è successo» - f1_news24IT : F1 Australia, Sirotkin: «Incredibile quello che è successo» -

(Di lunedì 26 marzo 2018) MELBOURNE - Il debutto in F1 di Sergeyinè durato cinque giri, poi ha esaurito i freni e si è fermato sulla via di fuga all'altezza della curva 13. I guasti ai freni in F1...