Ex spia russa avvelenata | anche l’italia espelle due diplomatici russi

spia russa : Trump - via diplomatici russi : ANSA, - WASHINGTON, 24 MAR - Trump è pronto ad espellere decine di diplomatici russi dagli Usa in risposta all' avvelenamento dell'ex Spia russa Serghei Skripal e della figlia Yulia a Salisbury. Lo ...

Russiagate - Daily Beast : “Hacker che rubò le mail ai democratici è una spia russa” : Guccifer 2.0., l’hacker solitario che si vantò di aver fornito a Wikileaks le email rubate al Partito democratico durante l’ultima campagna presidenziale e che comunicò con l’allora consigliere di Trump Roger Stone, sarebbe un ufficiale del Gru, lo spionaggio militare russo. Lo avrebbe accertato il team del procuratore speciale Robert Mueller, che indaga sul Russiagate, secondo quanto rivela il Daily Beast. L'articolo Russiagate, Daily Beast: ...

spia russa - Merkel : da May indicazioni chiare responsabilità Russia : "Theresa May ci ha dato indicazioni chiare che ci portano ad attribuire alla Russia la responsabilità dell'attacco di Salisbury". Lo ha detto il cancelliere tedesco Angela Merkel in una conferenza ...

spia russa : Ue richiama ambasciatore a Mosca per consultazioni. 'Rammarico' del Cremlino : Il vertice Ue ha deciso di richiamare per consultazioni l'ambasciatore dell'Unione in Russia. Lo si è appreso da fonti europee. Secondo le indicazioni raccolte l'ambasciatore dovrebbe restare lontano ...

spia russa - Mosca : Gb spinge partner Ue verso scontro : "L'investigazione" sul caso Skripal, la ex Spia avvelenata a Salisbury, "non è ancora finita e la Gran Bretagna cerca di costringere i partner a passi verso lo scontro": Londra "punta a rendere la ...

spia russa - ancora diplomatici espulsi? : 22.47 Almeno cinque Paesi europei -Francia, Polonia e i tre Paesi Baltici, stanno valutando un'espulsione coordinata di diploamtici russi in risposta all'avvelenamento dell'ex Spia russa Skripal. Lo riporta il Financial Times, spiegando che la misura punta a presentare un fronte unico europeo nei confronti della Russia, in attesa del via libera dal vertice deo leader Ue a Bruxelles.

spia russa - May chiede forte risposta Ue : 22.16 Regno Unito, Germania e Francia d'accordo sull'importanza di mandare un messaggio europeo forte in risposta alle azioni della Russia.E' ciò che emerge dopo l'incontro fra May, Merkel e Macron a margine del Consiglio Ue in meritp all'avvelenamento dell'ex Spia russa Skripal e della figlia Yulia. "Non esiste altra spiegazione se non che Mosca sia responsabile", spiega Londra che basa le accuse, respinte dalla Russia, grazie ...

spia russa - May : aggressione Mosca a Ue : 19.30 Sul caso Skripal "con i colleghi europei non parlerò solo di quello che è accaduto nelle strade di Salisbury, ma del fatto che considero questo come un disegno dell'aggressione russa verso l'Europa ed i suoi vicini più prossimi, dai Balcani occidentali al medio Oriente, e sono grata per la solidarietà che mi è stata espressa". Così la premier britannica Theresa May al suo arrivo al vertice dei leader Ue, che hanno anche discusso del caso ...

spia russa - Macron-Trump : Mosca ha colpa : 10.02 Il presidente della repubblica francese Macron,ha parlato ieri sera al telefono con il capo della Casa Bianca,Trump,del tentativo di omicidio con arma chimica contro Serghei e Yulia Skripal a Salisbury. I due -secondo un comunicato dell'Eliseo- ritengono non ci sia "altra spiegazione plausibile che la responsabilità della Russia". Macron e Trump "hanno condannato qualsiasi uso di arma chimica",sottolineando che Francia e Usa sono ...

