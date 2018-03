Evasione fiscale | GdF sequestra beni per oltre 1 | 6 milioni

Cristiano Ronaldo/ Rischia 10 anni per Evasione fiscale : guai giudiziari per CR7 : Cristiano Ronaldo Rischia 10 anni per evasione fiscale: guai giudiziari per CR7. Dalla Spagna arrivano brutte notizie per la stella del Real Madrid nella vertenza con il fisco(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:41:00 GMT)

Evasione fiscale : i commercialisti dovranno fare la spia al Fisco : In guerra e in amore, si dice, tutto è permesso. E, in questo caso, si tratta di guerra, guerra all'Evasione fiscale e agli evasori. E il guanto di sfida è stato lanciato direttamente dall'Unione Europea. Infatti, secondo una recente direttiva emata dall'Ecofin non più tardi di 10 giorni fa, cioè il 13 marzo 2018, i commercialisti e gli esperti contabili di tutto il territorio dell'Unione, quindi anche quelli italiani, saranno obbligati per ...

Ronaldo accusato di Evasione fiscale per 14 - 7 milioni di euro rischia il carcere : Un importo insignificante, motivo per cui è finito senza accordo il contenzioso tra il fisco spagnolo e Cristiano Ronaldo. Secondo indiscrezioni di stampa, il fuoriclasse portoghese avrebbe offerto un 'assegno in bianco' all'amministrazione finanziaria spagnola per chiudere la questione. In realtà, secondo ulteriori fonti, non si sarebbe trattato di un assegno in bianco ma di una cifra forfettaria giudicata 'non congrua' dalla controparte, pari ...

I tre componenti dei Sigur Rós sono indagati per Evasione fiscale in Islanda : Jónsi Birgisson, Ágúst Ævar Gunnarsson e Georg Hólm, i componenti della band islandese Sigur Rós, sono indagati per evasione fiscale. La notizia è stata data dal quotidiano islandese Fréttablaðið, secondo cui ai tre sarebbero stati congelati beni per 8 milioni di The post I tre componenti dei Sigur Rós sono indagati per evasione fiscale in Islanda appeared first on Il Post.

Max Biaggi - spunta un nuovo conto dall'accusa di Evasione fiscale : Il processo che vede Max Biaggi , accusato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte per circa 17,8 milioni di euro, doveva chiudersi ieri. Invece con la richiesta del vice procuratore ...

Ragusa - Evasione fiscale ad Acate : sequestro beni per 800 mila euro : La guardia di Finanza ha sequestrato beni per 800 mila euro a quattro imprenditori, titolari di due società di Acate.

Lotta all'Evasione fiscale - la GdF sequestra beni per 6 milioni a operatori dell'editoria : L'Aquila - Nella mattinata odierna, i finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore pari a circa 6.000.000 di euro emesso dall’A.G. marsicana nei confronti di due soggetti, rispettivamente amministratore di fatto (cl. 55) e prestanome (cl. 57) di un’importante S.R.L. operante nel settore dell’editoria. La misura cautelare appena eseguita scaturisce da ...

Commercialisti : in prima linea contro l'Evasione fiscale ma con meno burocrazia : ... presentando il forum "Legge di stabilità 2018 e altre novità fiscali" che si terrà giovedì 15 marzo alle ore 9,30 nella sala conferenze di Città della Scienza , Via Coroglio, 57, a Napoli. "L'...

Evasione fiscale - la GdF sequestra beni a imprenditore marsicano : L'Aquila - Nella mattinata odierna, i finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore pari a circa € 340.00,00 emesso dall’A.G. marsicana nei confronti di un noto imprenditore titolare di una ditta di costruzioni che ha realizzato, tra l’altro, importanti strutture commerciali nella Marsica. La misura cautelare appena eseguita giunge al termine di complessi ...

Evasione fiscale - la GdF Sequestra beni immobili per un valore di oltre 234mila euro : Chieti - Nove fabbricati ubicati nel Comune di Ortona sono stati Sequestrati da militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Ortona, diretti dal Lgt.cs. Cornacchio Virgilio, nei confronti di un soggetto titolare di una ditta individuale, indagato per i reati di dichiarazione infedele ed omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali eccedenti il limite di € 10.000,00. Il provvedimento cautelare, disposto dal G.I.P. del ...

Boom di pensioni in Italia : "Assegni troppo bassi? Colpa dell'Evasione fiscale" : Italia batte Svezia in spesa previdenziale: nel 2016 la spesa per previdenza, assistenza e sanità ha superato il 57% delle entrate. Il rapporto sul bilancio del sistema previdenziale curato dal Centro studi e...