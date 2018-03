Eurozona | l' economia prosegue sulla strada dell' espansione

Bankitalia - Indice '-Coin conferma economia Eurozona in salute : economia in salute nell'Eurozona. Lo conferma l'Indice '-Coin di Bankitalia, che è rimasto pressoché invariato a 0,96 da 0,95 in gennaio e su livelli storicamente elevati

Eurozona - economia solida ma per l'inflazione ci vuole pazienza : Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM, spiega che nello scorso trimestre la crescita del PIL è stata solida, in linea con le aspettative e con gli indicatori principali. Gli ultimi dati mostrano ...

L'economia dell'Eurozona crescerà più del previsto : 2 - 3% nel 2018 : BRUXELLES - Sono previsioni economiche d'inverno migliori delle precedenti quelle che la Commissione europea si appresta a pubblicare domani. Secondo le informazioni raccolte qui a Bruxelles, l'...

Sentiment economia - imprese e consumatori Eurozona sotto i massimi : Peggiora leggermente la fiducia dell'economia di Eurolandia, pur restando molto vicina al top da 17 anni a questa parte raggiunto di recente

Eurozona in ripresa : l'economia cresce del 2 - 5% nel 2017 : Crescita sostenuta per l'economia di Eurolandia nel 4° trimestre dell'anno, a conferma della ripresa in atto nelle principali economie europee

