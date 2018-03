Est Europa | il mistero della neve arancione

Il rompicapo dell’Europa orientale visto da BucarEst : La Romania diventa un tassello fondamentale, osservato da tutti: il presidente è filouropeo ma la maggioranza parlamentare è ostile alla lotta alla corruzione. Leggi

Nell’Europa dell’Est ha nevicato arancione : È un fenomeno raro e di straordinario impatto visivo quello avvenuto negli scorsi giorni in Europa dell’Est: in un’area sterminata che va dalla Bulgaria alla Russia, è caduta neve arancione a causa dell’alto contenuto di sabbia sollevata e trasportata da una tempesta nel deserto del Sahara. La sabbia è arrivata in alti strati dell’atmosfera, ed è stata poi riversata al suolo mischiata alla neve. È un fenomeno che si ...

L'arrEsto di Puigdemont e quel sogno sbagliato che l'Europa non incoraggerà : Ho ricordato che tutti in Europa sapevano quanto fosse fondamentale l'apporto della Catalogna alla economia nazionale spagnola e ho aggiunto che l'«identità» mi è sempre sembrata un concetto vago, ...

Appello all’Europa per il fotoreporter torinese arrEstato in Serbia : “Subito chiarezza” : «Esigiamo chiarezza sulla vicenda del giornalista Mauro Donato e chiediamo alla Commissione europea di fare ogni opportuna verifica con le autorità serbe in tempi celeri, per capire se siamo davanti a una violazione dei diritti umani». L’eurodeputata del Pd, Isabella De Monte, vice capo della delegazione italiana nel gruppo S&D, ha presentato un’in...

Serie B : patron - 'prEsto un team da Europa League'; altro esodo di tifosi Video : Sembra sia tornato l'ottimismo in casa Palermo [Video], dopo l'udienza in Tribunale che lascia, al momento, in sospeso il giudizio sul club rosanero, sulla vicenda relativa al procedimento prefallimentare. Come riportato dalla redazione del Corriere dello Sport, al massimo fra dieci giorni si conoscera' il verdetto e subito dopo il patron Zamparini riferira' sulle novita' in seno alla societa'. Zamparini, ''chiudere presto per allestire una ...

I migliori fEstival musicali d’Europa dell’Estate 2018 : Sebbene la primavera quest’anno sia un po’ capricciosa, una cosa è certa: è la stagione che precede l’estate, che arriverà, con tutti gli eventi a lui correlati. È proprio la stagione estiva, il periodo più adatto ai grandi festival musicali, con palchi montati in aree come parchi, su isole, vicino a laghi e mari. A partire da fine maggio fino alla fine di agosto, sono in programma già una ventina di festival in Europa, dai più ...

L'Europa apra un tavolo per la gEstione degli algoritmi : Calmiamoci e costruiamo, grazie alL'Europa, un tavolo di esperti e poi apriamolo all'Inghilterra, agli Usa, alla Cina e a tutti il mondo per una negoziazione globale sull'uso degli algoritmi. E non ...

Dove va la Russia e come potrà riconciliarsi con l'Europa? Lo abbiamo chiEsto all'ex ambasciatore a Mosca : Sarà Ragaglini l'ospite d'onore del secondo appuntamento bolognese di 'Dialoghi sul Mondo 2018' che si confronterà con Romano Prodi, presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli, ...

In Europa tEstata arma laser contro i droni dai militari americani - : In Germania le forze armate statunitensi hanno testato con successo le armi laser integrate nel veicolo blindato a ruote Stryker. I test si sono svolti lo scorso fine settimana nel poligono di tiro di ...

Privacy e web tax - l’Europa non sarà più il Far WEst in cui spadroneggiare : È illusorio temere o sperare che adesso Facebook faccia la fine di MySpace, l'antesignano dei social network comprato da Rupert Murdoch nel 2005 per 580 milioni di dollari e poi rapidamente soppiantato dal social network fondato da Mark Zuckerberg. Facebook non ha i piedi d'argilla, è un colosso ben sostenuto da una capitalizzazione al Nasdaq di poco meno di 500 miliardi di dollari. Ad affondarla non saranno i j'accuse per le ...

Europa - 2 Buran in un mese - è da meteo Estremo : L'efficienza dei modelli matematici , la scienza ha fatto passi avanti immensi, aveva escluso da giorni che l'Italia ne sarebbe stata coinvolta. Inoltre, l'entità della massa gelida è stata ...

LIVE Motocross - GP Europa 2018 MXGP in DIRETTA : Cairoli scatta subito in tEsta! Herlings parte male ma è già secondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Europa, secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MXGP. Antonio Cairoli, dopo l’ottimo esordio in Argentina, sul tracciato di Valkenswaard (Olanda) va a caccia di una nuova impresa. Quarto nella Qualifying Race di ieri il campione del mondo in carica, in sella alla KTM, dovrà guardarsi da tanti avversari, ivi compreso il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, out ...

Le conseguenze del voto/ L'Italia conti di più in Europa o è dEstinata all'irrilevanza : Dopo la tempesta provocata dai risultati delle elezioni politiche, le trattative per le cariche parlamentari e per la formazione del governo hanno la precedenza su ogni altro problema. Non mi addentro ...

Il patto. La quEstione della reflazione fiscale in Europa : Il primo luglio 2021 cadrà infatti il centesimo anniversario del Partito Comunista Cinese e la sua leadership farà il possibile e anche l'impossibile per presentare ai cinesi e al mondo un paese ...