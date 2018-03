: #News #Espulso M5S a Grillo:dove sono i soldi? - CybFeed : #News #Espulso M5S a Grillo:dove sono i soldi? - nu_vola : @CarloMontanari @annaritoski @NickCelentano @Roberto_Fico Veramente ricordo che da Fazio la Boldrini ci definì' 9 m… - theoretro : @trxtrx1 @Joe911S Guardi potrà esserci anche un mafioso/ladro/evasore nel #M5S ciò che conta è che non verrà mai pr… -

Un ex attivista del Movimento 5 Stelle ha sbarrato la strada al taxi su cui si trovava Beppe, ad Aversa (Caserta).Angelo Ferrillo è statodal movimento e oggi, al Tribunale di Aversa,ha testimoniato contro di lui, imputato per diffamazione dopo una querela di Gianroberto Casaleggio. "i fondi del blog?finiti i fondi per la pubblicità?", ha chiesto provocatoriamente Ferrillo mettendosi davanti al taxi del garante dei 5 Stelle.(Di lunedì 26 marzo 2018)