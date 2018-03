Esce il nuovo video dei Maneskin e subito fa il botto su YouTube

Mina : Esce oggi il nuovo album Maeba : Il progetto, intitolato "Maeba" , è disponibile all'acquisto in digitale, fisico ed in streaming su tutte le principali piattaforme. Contiene 12 nuove canzoni inedite , prodotte dal figlio della ...

NASBY & CROSH IL 29 MARZO Esce HERE COMES THE STORM Il NUOVO EP DEL GRUPPO FOLK : Giovedì 29 MARZO sarà disponibile in formato fisico , e da venerdì 30 MARZO anche in digital download e in streaming , "HERE COMES the STORM" , BT Sounds Production, , NUOVO EP di NASBY & CROSH, formazione FOLK milanese capitanata dalla voce di Luca "Bittì" Cirio. Quattro brani che rappresentano il ...

Adler Pelzer Group crEsce negli Usa con nuovo stabilimento 4.0 : Roma, 22 mar. , askanews, Adler Pelzer Group, Gruppo manifatturiero italiano leader internazionale nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di componenti e sistemi per l'industria del ...

Måneskin - Morirò da Re : Esce il nuovo attesissimo inedito : ... certificato disco di platino , sia il singolo che l'omonimo EP, pubblicati da Sony Music, , che ha raggiunto milioni di streaming e più di otto milioni e mezzo di visualizzazioni su VEVO/YouTube, i ...

I Thegiornalisti annunciano il nuovo album - il 21 marzo Esce il primo singolo - : Il 21 marzo uscirà su tutte le piattaforme di streaming e download il nuovo singolo dei Thegiornalisti, Questa nostra stupida canzone d'amore . Due giorni dopo il brano entrerà in rotazione radio: il singolo anticipa il nuovo album della band di ...

Sofidel continua a crEscere negli Usa - con un nuovo stabilimento : Roma, 16 mar. , askanews, Sofidel, gruppo cartario noto per il brand Regina, annuncia oggi una nuova tappa importante nel suo percorso di crescita internazionale, con l'attivazione di un nuovo ...

Luca Seta : dal 16 marzo Esce il nuovo album 'Ricomincio da qui' : L'EP racchiude 12 brani inediti e sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle piattaforme streaming. Ad anticipare l'album il singolo omonimo, scritto dal cantautore insieme ...

Esce Twinkle Twinkle - il nuovo album di Ilaria Graziano e Francesco Forni : Indietro 14 marzo 2018 2018-03-14T15:38:31+00:00 Roma – Sono tornati finalmente, il mondo della musica li aspettava: Ilaria Graziano e Francesco Forni annunciano l’uscita di Twinkle Twinkle, terzo disco fuori il 16 marzo per Lamastrock/Godfellas. Il nuovo lavoro arriva dopo il grande successo “From Bedlam to Lenane” del 2012 e “Come2Me” del 2013, due dischi che […] L'articolo Esce Twinkle Twinkle, il nuovo album di Ilaria Graziano e ...

Il nuovo programma di Maria De Filippi e Laura Pausini? "Solo lei riEsce a farmi osare" : Aggiornamenti sul nuovo programma di Maria De Filippi, che sia su Laura Pausini è oggi confermato, ma un mese e mezzo fa si parlava anche di Francesco Totti. Questo nuovo progetto di Maria, i cui dettagli sono in via di definizione, sostituirà House Party: la seconda stagione del programma in cui si faceva grande festa con gli ospiti non si farà, ma arriverà un nuovo programma che sarà per certi versi simili, solo che una puntata avrà un unico ...

Risolvere il cubo di Rubik? Questo robot ci riEsce in 0 - 38 secondi. Ed è il nuovo incredibile record mondiale : “Abbiamo costruito un robot capace di Risolvere il cubo di Rubik in meno di 0,637 secondi (il precedente record mondiale, ndr)”. Raccontano i due amici che hanno realizzato il robot. Così hanno iniziato a lavorarci: “Il nostro tempo di risoluzione di 0,38 secondi comprende l’acquisizione dell’immagine dalla webcam, la rilevazione dei colori, la ricerca di una soluzione e la rotazione effettiva delle facce del ...

Esce venerdì 'Brasil' - il nuovo album di Mario Biondi registrato a Rio de Janeiro : Si apre con 'Felicidade', si chiude con 'Mundo Coloridao': e sce il 9 marzo in Italia 'Brasil', il nuovo album di Mario Biondi registrato e prodotto a Rio de Janeiro dal vincitore di un Latin Grammy ...

'Fidatevi' - Esce il 9 marzo il nuovo album dei Ministri : Tutto quel mondo lì ci rispetta e ancora lo frequentiamo. C'è un gran distacco tra questo senso di collettività e la politica dei partiti che si vede in televisione". L'album arriva dopo un periodo ...

Joan Thiele Esce oggi il nuovo singolo POLITE - : , Joan Thiele, Il video, diretto da Federico Brugia per Filmmaster Productions, sarà per la prima volta girato in live streaming e avrà come set l'Apollo Milano. Senza montaggio e senza alcun ...

‘Il male minore’ - il nuovo singolo degli ‘A67 Esce sotto le elezioni (e non è un caso) : “‘A67 significa la 167, la legge che ha originato l’edilizia popolare d’Italia e ha edificato il nostro quartiere, Scampia. Siamo nati qui. La nostra musica – chiamatela Rock, Rap, Pop o come vi pare – è stata prima un urlo di rabbia contro tutti, poi l’urlo è diventato parola. Le parole, canzoni”. Sono un bel po’ di anni che gli ‘A67 – blogger per ilfattoquotidiano.it – sono in giro, e sono un po’ di anni che la loro musica ...