Equitazione | Longines Global Champions Tour 2018 | Lorenzo De Luca secondo nell’ultima

(Di lunedì 26 marzo 2018) Italia stellare a Mexico City, dove è andata in scena la prima tappa del. Dopo il terzo posto di Alberto Zorzi nel Grand Prix che assegna punti per la classifica generale del LGCT, è arrivato un altro podio grazie aDe, che in sella a Limestone Grey ha ottenuto una splendida seconda posizione nella gara che ha chiuso il programma del CSI5* messicano. Deha realizzato due netti e ha concluso il barrage in 36”35, restando dietro al solo Pieter Devos, che in sella ad Apart ha fermato il cronometro su 35”65 e ha fatto suonare l’inno belga in Messico. Sul podio, alle spalle di De, è salito anche l’irlandese Denis Lynch, terzo con Rmf Echo in 36”41, a soli 6 centesimi dall’azzurro, mentre il belga Jerome Guery ha concluso in quarta posizione in sella a Kel’star du Vingt Points col tempo di 37”79, a distanza ...