Epilazione definitiva laser o luce pulsata | le differenze

vanityfair

: Laser e luce pulsata: l'epilazione è davvero definitiva? - profdipietro : Laser e luce pulsata: l'epilazione è davvero definitiva? - RadioZetaOf : #Ilcircodiscutibile è l’ultima novità in fatto di circhi: c’è il fachiro aichmofobico (che ha paura degli aghi), il… - epilsuite : ??SPECIALE EPILWEEK per un’estate senza peli! Approfitta della promozione #Epilsuite: EPILAZIONE DEFINITIVA LASER DI… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Avere una preoccupazione in meno. In fondo, è un po’ quello che pensiamo tutte quando mettiamo in conto di scegliere un trattamento di. Del resto come si fa a non prenderla in considerazione, la libertà che promette è unica. Fine del supplizio delle ceretta ogni tre settimane, del rasoio ogni tre giorni, delle ore in posa con la crema depilatoria. Insomma, fine degli appuntamenti fissi con il «pelo». Meglio rivedersi una volta ogni quattro mesi se proprio necessario. Insieme alla dott.ssa Michela Galimberti, chirurgo e medico estetico, direttore sanitario di Iclid Milano abbiamo analizzato letra i due metodi più richiesti:. LEGGI ANCHE10 cose da sapere sulla dfai-da-te: IDENTIKIT «I due metodi sono molto simili, entrambi sfruttano una energia luminosa che viene trasformata in energia ...