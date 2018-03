Enti soppressi e Agenzia per la casa Ecco i 35 articoli della Finanziaria

Maltempo : soppressi i collegam Enti con le Isole Pontine : Astral Infomobilità rende noto che a causa di condizioni meteo avverse, la corsa Formia-Ponza delle 14.30 di oggi non sarà effettuata. Per lo stesso motivo oggi erano già state soppresse le corse Ventotene-Formia delle 06.45 e Ponza-Formia delle 07.45. L'articolo Maltempo : soppressi i collegamenti con le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : soppressi collegam Enti con le Isole Pontine : Astral Infomobilità rende noto che a causa di condizioni meteo avverse, la corsa Laziomar Ponza-Formia delle 07.45 di oggi non è stata effettuata. Per il medesimo motivo questa mattina era già stata soppressa la corsa Ventotene-Formia delle 06.45. L'articolo Maltempo : soppressi collegamenti con le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Astral : “Soppressi i collegam Enti con le isole Pontine” : A causa di condizioni meteo avverse, la corsa Laziomar Formia-Ventotene delle 15.30 di oggi, e quelle Ventotene-Formia delle 06.45 e Ponza-Formia delle 07.45 di domani non verranno effettuate. Per lo stesso motivo oggi era già stata soppressa la corsa Formia-Ponza delle 14.30. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo , Astral : “Soppressi i collegamenti con le isole Pontine” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : soppressi collegam Enti con le Isole Pontine : Astral Infomobilità rende noto che a causa di condizioni meteo avverse la corsa Laziomar Formia-Ponza delle 14.30 di oggi non verrà effettuata. Per lo stesso motivo questa mattina erano già state soppresse le corse Ponza-Formia delle 07.45 e Ventotene-Formia delle 06.45. L'articolo Maltempo : soppressi collegamenti con le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : soppressi i collegam Enti con le Isole Pontine : Astral Infomobilità comunica che “a causa di condizioni meteo avverse la corsa Laziomar Formia-Ponza delle 14.30 di oggi non verrà effettuata. Per lo stesso motivo questa mattina erano state soppresse le corse Ponza-Formia delle 07.45 e Ventotene-Formia delle 06.45“. L'articolo Maltempo : soppressi i collegamenti con le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : soppressi i collegam Enti con le Isole Pontine : “A causa delle condizioni meteo avverse, oggi non verrà effettuata la corsa Formia-Ponza delle 14.30. Per lo stesso motivo, era già stata sospesa la corsa Ponza-Formia delle 07.45“: lo rende noto Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo : soppressi i collegamenti con le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lazio : soppressi collegamEnti con le isole Pontine - Appia chiusa per alberi sulla carreggiata : A causa delle condizioni meteo avverse, oggi non saranno effettuate le corse Laziomar Formia-Ponza delle 09.00, Ponza-Formia delle 16.00 e Ventotene-Formia delle 15. Inoltre, su richiesta del comune di Ponza, la corsa Formia-Ponza delle 14.30 di domani sarà effettuata via Ventotene. Questa mattina erano state soppresse anche le corse Ventotene-Formia delle 6,45 e Formia-Ventotene delle 9.15, Ponza-Formia delle 7.45 e Formia-Ponza delle 9. Sempre ...