Enit | per i 30 dipendenti di Roma 90 metri quadrati a testa La sede costa un milione e

C'è posta per te : una mamma rinnega il primogEnito e umilia la conduttrice : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su C'è posta per te, il people show che ieri ha vinto la guerra degli ascolti contro Ballando con Le Stelle. Le ultime novità rivelano che la storia di Sinibaldo e la madre Anna è stata l'assoluta protagonista dell'ultima puntata. Ecco cos'è successo. C'è posta per te: Anna rinnega il figlio Ieri 24 marzo è andata in onda una nuova puntata di C'è posta per te che ha riservato molte sorprese ai ...

Con le Frecce di TrEnitalia a Bologna per la Mostra Giappone. Storie d'Amore e di Guerra : Teleborsa, - "Giappone. Storie d'Amore e di Guerra", ovvero una rassegna organizzata a Bologna per far conoscere e avvicinare il visitatore agli aspetti più classici del Giappone: da Hiroshige a ...

Figlio 11enne a casa da solo per 20 minuti : gEnitori a processo : Due genitori di Ivrea sono finiti a processo con l'accusa di abbandono di minore, a causa di un fatto avvenuto nel marzo del 2015. Come riporta La Repubblica , il caso è nato durante un pranzo ...

Finti autovelox - cosa bisogna sapere sui box contEnitori : I cosiddetti Finti autovelox sono dei dispositivi costituiti da contenitori, in materiale prevalentemente plastico di varia foggia e colorazione, che sono posizionati a margine della strada per finalità di prevenzione e di utilizzo con strumentazione omologata al fine della rilevazione delle infrazioni dell’eccesso di velocità. Per questi Finti autovelox già in passato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si era espresso con le ...

I gEnitori di Matteo Renzi cambiano idea e non si presentano dal pm per farsi interrogare : Un cambio di idea, di programma, all'ultimo momento avrebbe determinato ieri la decisione di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, di non presentarsi davanti ai magistrati per farsi interrogare. È quanto si ricostruisce oggi in ambienti inquirenti dopo che ieri i due coniugi, indagati per emissione di fatture false dalla procura di Firenze, non si sono presentati dal pm Christine von Borries che li aspettava ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : 11enne solo in casa - processo gEnitori per abbandono - 23 marzo - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: 11anni da solo in casa per 20 minuti, i genitori a processo per abbandono di minore e violenza. , 23 marzo 2018, .

Il figlio 11enne a casa da solo per venti minuti. GEnitori a processo per abbandono di minore : Lascia il figlio di 11 anni solo in casa, giusto il tempo di fare una passeggiata nel parco attorno all’abitazione con la nuova compagna e digerire il pranzo domenicale. «Ti lascio il cellulare, se hai bisogno chiama», lo rassicura il papà. Il ragazzino, invece, avverte la madre, che però in quel momento è a una cinquantina di chilometri di distanz...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 22 marzo 2018 a LatteMiele : per i Gemelli torna la serEnità : Oroscopo di Paolo Fox, oggi 22 marzo 2018, a LatteMiele. Previsioni segno per segno: grande cautela per i Pesci, lo Scorpione deve risolvere alcuni problemi con calma.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:24:00 GMT)

I provvedimenti di Netflix per Tredici – 13 Reasons Why - le richieste dei gEnitori saranno accolte in 4 modi : La polemica scatenata dalla prima stagione di Tredici - 13 Reasons Why, approdata su Netflix un anno fa, ha riaperto il dibattito pubblico sugli effetti dei prodotti mediatici su adolescenti e pre-adolescenti, in particolare sui rischi di emulazione di comportamenti deleteri come quelli messi in scena dalla serie prodotta da Selena Gomez. La stessa produttrice si era detta consapevole dell'importanza della discussione sul tema, ma aveva ...

Sesso tra i gEnitori : un tabù per i figli : ... poiché stimola la creatività, obbliga la mente infantile ad attivarsi, a produrre ipotesi e fantasie intorno al mistero sella sessualità e al grande interrogativo di come vengono al mondo i bambini. ...

Chiara Ferragni e Fedez gEnitori - è nato Leone/ Ecco perché si chiama così e le prime polemiche social : Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori: è nato il piccolo Leone Lucia Ferragni, Ecco i primi scatti social della coppia e la polemica anche da volti famosi dello spettacolo.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:31:00 GMT)

Leone Lucia Ferragni - Chiara e Fedez sono gEnitori!/ La prima foto del rapper col "Leoncino" in braccio : Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori: nella notte di ieri è nato infatti il loro primogenito Leone, venuto al mondo in anticipo come rivelato dalla stessa influencer.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:16:00 GMT)