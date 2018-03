Empoli | quell’azzurro di provincia che piace

huffingtonpost

(Di lunedì 26 marzo 2018) Non c'è solo l'azzurro del Napoli di Sarri o quello un po' sbiadito della Nazionale di Di Biagio a colorare il cielo del calcio italiano. Scendendo di una categoria, nel fine settimana in cui la Serie A riposa, è l'di Aurelio Andreazzoli a prendersi il proscenio, battendo il Pescara in trasferta e consolidando il suo primato: 60 punti, cinque più della seconda, Frosinone, e una gara da recuperare in calendario.Meno di 50.000 anime, 25 chilometri a ovest di Firenze, nella piana del Valdarno Inferiore, la cittadina che ha intitolato il suo stadio a una vittima delle deportazioni naziste -Carlo Castellani, attaccante dell'negli anni Trenta, ucciso nel lager di Mauthausen– è un esempio di quelle piccole realtà diche, ben amministrate da dirigenti attenti e capaci, riescono a ritagliarsi uno spazio importante nel pur ...