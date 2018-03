Emorragia cerebrale dopo l' ischemia Che cos’è la malattia che ha ucciso Fabrizio Frizzi

Emorragia cerebrale : cosa è - i sintomi della malattia che ha colpito Frizzi. Come si manifesta quella terribile condizione : Fabrizio Frizzi è morto nella notte all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Aveva 60 anni e da qualche tempo era malato. Tutti ricordiamo il malore che lo colpì mentre stava registrando una puntata de L’eredità: era l’ottobre 2017, Frizzi aveva avuto un’ischemia ed era stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma per alcuni giorni. A dicembre, dopo essere stato sostituito dall’amico e collega Carlo Conti, era tornato a condurre l’Eredità. Con ...

