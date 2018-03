Eminem concerto a Milano è già tutto sold out : Mancano ormai solo 4 mesi all'attesissimo ritorno in Italia del rapper americano Marshall Mathers in arte Eminem. Il concerto del 7 luglio previsto a Milano nell'Area Expo è andato davvero in esaurimento nel giro di un'ora. Non c'era da stupirsi dato che il cantante di Detroit non faceva ritorno in Italia dal lontano 2001 quando era stato ospite a Sanremo. Il suo tour Revival che prevede tappe nelle principali città europee è già tutto sold out! ...

CONCERTO Eminem/ Revival tour in Italia il 7 luglio : biglietti in vendita dal 2 febbraio : Il Revival tour di EMINEM farà tappa in Italia e i biglietti dell'unica data Italiana del 7 luglio 2018 e la prevedendita inizia ieri adesso lascerà spazio alla vendita dal 2 febbraio(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 22:53:00 GMT)

Eminem per la prima volta in Italia : il concerto a Milano : Eminem si esibirà in Italia il 7 luglio all’Area Expo di Milano. E’ il primo live in assoluto per il 15 volte vincitore ai Grammy premiato...

Eminem : il suo primo concerto in Italia sarà a Milano a luglio : Il rapper Eminem si esibirà a Milano il 7 luglio 2018: si tratta del suo primo concerto in Italia, le precedenti esibizioni nel nostro Paese risalgono al 2001 in qualità di ospite al Festival di Sanremo condotto da Raffaella Carrà e agli MTV Europe Music Awards tenutisi nel 2004 nella capitale. concerto di Eminem a Milano Per tutti i fan del provocatorio Slim Shady - noto suo alter ego - la star del hip hop e del rap salirà sul palco presso ...

Eminem - a luglio il primo concerto italiano : Sarà una prima volta di quelle che non si dimenticano: Eminem arriva in Italia . Il rapper statunitense ha annunciato la sua prima, e finora anche unica, tappa italiana, il 7 luglio all'Area Expo di ...

Revival Tour - Eminem in concerto in Italia/ Biglietti presto in vendita : prima volta di Marshall Mathers : Revival Tour, Eminem in concerto in Italia: Biglietti presto in vendita. prima volta di Marshall Mathers nel nostro Paese in un live tutto suo. Le ultime notizie sul rapper(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 13:11:00 GMT)

Eminem per la prima volta in concerto in Italia : 13 Grammy Awards e un Academy Award, Eminem è un buona ragione considerato uno dei rapper migliori al mondo. Il suo ritorno, dopo 4 anni dal suo ultimo album di inediti, è avvenuta lo scorso ...

Concerto Eminem Milano 2018 : data e prevendita biglietti Ticketone e Live Nation : Per la prima volta Eminem sarà in Concerto in Italia. L'imperdibile evento musicale del 2018 si terrà a Milano, presso l'Area Expo-Experience. A seguire la data e l'inizio della prevendita dei biglietti sui portali Ticketone e Live Nation, che offriranno la possibilità a migliaia di fan del rapper statunitense di assistere allo storico spettacolo. Mai prima d'ora Eminem si era esibito in Concerto nel nostro Paese, un'assenza che iniziava a ...

Eminem : per la prima volta in concerto in Italia il 7 luglio all’Area EXPO-Experience Milano : Nel pieno del successo mondiale del suo ultimo album “Revival”, il 15 volte vinci-tore ai GRAMMY, premiato agli MTV EMA’s e certificato come il più grande rapper di tutti i tempi per dischi venduti, EMINEM annuncia oggi l’unica data Italiana del suo “Revival Tour” che sarà a Milano quest’estate. Biglietti disponibili da mercoledì 31 gennaio alle ore 10.00 per 48 ore, fino alle ore 10.00 di venerdì 2 febbraio, su MyLiveNation – ...

Eminem per la prima volta in concerto in Italia : sarà a Milano il 7 luglio : Eminem si esibirà in Italia il 7 luglio all'Area Expo di Milano: la data unica rappresenta il primo live in assoluto per il 'White Rapper' nel nostro Paese. Infatti è stato ospite, tra le polemiche, ...

Eminem a Milano nel 2018 - per la prima volta in concerto in Italia : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Eminem a Milano nel 2018 per un unico concerto Italiano in programma per sabato 7 luglio. Per la prima volta, Eminem arriva in concerto nella penisola per un unico evento atteso per il prossimo 7 luglio all'AREA EXPO – Experience Milano, l'area utilizzata per gli eventi musicali di Expo 2015, oggi pronta ad accogliere nuovi spettacoli dal vivo e grandi produzioni Italiane ed internazionali. I biglietti saranno disponibili in prevendita dal 2 ...

Eminem : in estate sarà in concerto in Italia per la prima volta! : La notizia che da anni stavi aspettando è finalmente arrivata: Eminem ha annunciato il suo primo concerto Italiano! [arc id=”eac5f966-ebb5-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il rapper di Detroit si esibirà a Milano sabato 7 luglio 2017, nell’Area Expo Experence. Si tratta di un evento straordinario, se pensi che Eminem in tutti questi anni di carriera non ha MAI tenuto un concerto in Italia. via GIPHY I biglietti potrai acquistarli in ...