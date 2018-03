Elezioni | Briatore | “Berlusconi ha fatto il bene del Paese Flat tax? Ingiusta Reddito

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 marzo 2018) “Gli italiani hanno deciso di voltare pagina e di dire addio alla vecchia politica, premiando i due partiti che forse sono più vicini alla gente”. Sono le parole di Flavio, intervistato da Massimo Giletti a Non è L’arena (La7). E aggiunge: “La piattaforma dei 5 Stelle era molto efficace e Salvini haun superlavoro, quindi credo che debbano comandare. Berlusconi? Haildel. Il problema è che, dopo la bocciatura del referendum costituzionale, nessuno comanda. In questocambi una roba e non riesci mai a cambiare un’altra. Non riusciamo mai a trasformare i propositi in realtà, diciamo sempre tante chiacchiere. Siamo campioni del mondo nelle chiacchiere” – continua – “Vedi il M5s che in campagna elettorale ha parlato didi cittadinanza, gli altri invece di. Nessuno dei due ...