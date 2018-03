Egitto | Sisi vota all' apertura dei seggi

A casa degli scomparsi di Al-Sisi - fotoreportage dall'Egitto : A raccontare la sua storia è Nour, il fratello: entrambi non sono mai stati attivi in politica, ma soltanto, ha spiegato Nour ad Adel Karim, "partecipato a manifestazioni che avevano a che fare con i ...

Egitto al voto - al Sisi verso riconferma : 03.21 Urne aperte per tre giorni in Egitto. dalle 9 di oggi, per le elezioni presidenziali. Al voto 60 mln di cittadini su una popolazione di 95. I residenti all'estero hanno già votato nelle ambasciate e consolati egiziani dal 16 al 18 marzo. Scontata la riconferma del presidente al Sisi che nel 2014 è stato eletto con il 96,9% dei consensi, dopo che aveva destituito l'islamista Mohammed Morsi, esponente dei Fratelli Musulmani. I risultati ...

Egitto al voto per le presidenziali scontata la riconferma di Al-Sisi : LA DENUNCIA Pena di morte, altri cinque prigionieri impiccati Sisi ha promesso di proseguire nel conclamato miglioramento dell'economia e nella lotta al terrorismo. Sul fronte dei diritti, la ...

Egitto al voto per le presidenziali : scontata la riconferma di Al-Sisi : LA DENUNCIA Pena di morte, altri cinque prigionieri impiccati Sisi ha promesso di proseguire nel conclamato miglioramento dell'economia e nella lotta al terrorismo. Sul fronte dei diritti, la maggior ...

Egitto - l'incubo di Al-Sisi è lo "sciopero del voto" : Urne semi vuote. Un plebiscito monco per un "Faraone" azzoppato. E' lo spettro che si aggira nei palazzi del potere al Cairo a poche ore dalla prima giornata delle elezioni presidenziali. Il successo del raìs in carica, Abdel Fattah Al-Sisi, è fuori discussione, semplicemente perché il generale-presidente dopo aver fatto mettere dietro le sbarre 60 mila detenuti politici, ha "convinto" gli sfidanti con maggior credito a ...

Egitto : domani al voto per presidenziali di riconferma Sisi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Egitto - le presidenziali senza sfidanti incoronano il faraone al-Sisi : Ha blindato il potere. Ha eliminato i concorrenti più presentabili. Se ne è inventato uno di comodo per non dover correre da solo. Invece di un presidente, l'Egitto, il più popoloso Paese arabo, si appresta ad eleggere, senza entusiasmo e con una partecipazione incerta, il suo "faraone": Abdel Fattah al-Sisi. Tra il 26 e il 28 marzo gli egiziani eleggeranno il nuovo-vecchio presidente. Che sia un plebiscito per al-Sisi, ...

Tra arresti e ritiri immotivati - la corsa facilitata di Al Sisi alle presidenziali in Egitto : Il 25 gennaio 2018 l'Italia si è illuminata di giallo per ricordare Giulio Regeni, il ricercatore ventottenne di Fiumicello scomparso due anni fa al Cairo e ritrovato senza vita, con il corpo segnato da violenze e torture, ai margini della strada che dalla capitale egiziana si estende fino ad Alessandria.Ieri ricorreva anche un altro importante anniversario in Egitto, il settimo anno della rivoluzione di piazza Tahrir, dove nel 2011 ...

Al Sisi si ricandida e in Egitto nessuno è stupito : L'annuncio ufficiale è arrivato nella tarda serata di venerdì, ma già prima che Abdel Fattah al-Sisi confermasse le sue intenzioni nessuno in Egitto aveva dubbi sul fatto che si sarebbe presentato per ...

Il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi si candiderà per un secondo mandato : Il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi ha annunciato che si candiderà per un secondo mandato alle elezioni di marzo, come già si prevedeva. Nel luglio 2013 al Sisi, che allora era un generale, prese il potere con un colpo di The post Il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi si candiderà per un secondo mandato appeared first on Il Post.