: Resistere al Cairo. L’Egitto nelle mani dei militari va al voto deluso e impaurito. La nuova copertina di Internazi… - Internazionale : Resistere al Cairo. L’Egitto nelle mani dei militari va al voto deluso e impaurito. La nuova copertina di Internazi… - repubblica : Egitto al voto per le presidenziali: scontata la riconferma di Al-Sisi [news aggiornata alle 18:11] - Frances10187327 : RT @Internazionale: Resistere al Cairo. L’Egitto nelle mani dei militari va al voto deluso e impaurito. La nuova copertina di Internazional… -

Urne aperte per tre giorni in. dalle 9 di oggi, per le elezioni presidenziali. Al60 mln di cittadini su una popolazione di 95. I residenti all'estero hanno già votato nelle ambasciate e consolati egiziani dal 16 al 18 marzo. Scontata ladel presidente alche nel 2014 è stato eletto con il 96,9% dei consensi, dopo che aveva destituito l'islamista Mohammed Morsi, esponente dei Fratelli Musulmani. I risultati sono attesi per il 2 aprile.(Di lunedì 26 marzo 2018)