ilfattoquotidiano

: Egitto, al vie le presidenziali: un voto proforma che serve ad Al Sisi per placare i malumori della gente e dei mil… - Cascavel47 : Egitto, al vie le presidenziali: un voto proforma che serve ad Al Sisi per placare i malumori della gente e dei mil… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Un piccolo manifesto elettorale annerito dallo smog penzola tristemente da un palo della corrente nel centro del Cairo. C’è scritto “Vota Moussa Mostafa Moussa” alleegiziane. Nella scheda è accompagnato dal numero 2 e – per agevolare chi non sa leggere né scrivere – dal simbolo dell’aereo. Moussa è l’unico sfidante del presidente uscente Abdel Fattah el-in queste elezioni che molti analisti hanno accomunato a quelle russe e cinesi. Un politico di secondo piano che dopo gli arresti degli altri sfidanti del capo di stato uscente ha raccolto in tempo record le firme di 20 parlamentari, presentando la sua candidatura 15 minuti prima della scadenza posta dalla commissione elettorale. “Non gli hanno concesso nemmeno il numero 1 nella scheda”, commenta con ironia un passante ma senza farsi sentire troppo. Perché anche se ...