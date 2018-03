Ecco il casco indossabile che fa lo scanner al cervello : Potrebbe dare un grosso contributo allo studio del cervello, mettendo in luce i meccanismi che consentono ai neuroni di “parlare” gli uni con gli altri anche mentre siamo in movimento. È lo strano copricapo che vedete in questo video: un vero e proprio scanner cerebrale. A differenza dei classici strumenti per la magnetoencefalografia, grossi (almeno) quanto un casco per parrucchiera, poltrona inclusa, è portatile e si indossa, permettendo di ...