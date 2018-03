Eccezionale video per Dreams al 26 marzo | lungo excursus sull’editor

optimaitalia

(Di lunedì 26 marzo 2018) Oggi Media Molecule (per intenderci gli sviluppatori di Little Big Planet) ha rilasciato un nuovodel suo imminente gioco basato sulla creatività:, che mira a offrire ai giocatori una potente suite di strumenti per creare e condividere i propri giochi e filmati. Questo, registrato alla Game Developers Conference di San Francisco, è particolarmente interessante perché mostra uno degli elementi del gioco che non abbiamo visto molto, cioè la capacità di creare filmati mentre si controllano personaggi come pupazzi.https://www.youtube.com/watch?v=9ihLm7bDkLkIl filmato è davvero moltoe la profondità degli strumenti disponibili è sinceramente impressionante, ma ciò che è ancora più interessante è quanto tutto sia semplice e intuitivo. Sembra davvero che Media Molecule abbia fatto tutto il possibile per rendere le cose accessibili a tutti. Puoi verificarlo qui ...