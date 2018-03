laragnatelanews

: @dodena66 Buongiorno ?, buon lunedì e buon inizio settimana, purtroppo è venuto a mancare un dei pochi signori dell… - FabriFaraon65 : @dodena66 Buongiorno ?, buon lunedì e buon inizio settimana, purtroppo è venuto a mancare un dei pochi signori dell… - MaurizioMurgia : E’ venuto a mancare questa notte Fabrizio Frizzi - Etruria72 : Questa notte è venuto a mancare Fabrizio Frizzi! Una persona perbene! Le più vive condoglianze a tutta la sua famiglia! -

(Di lunedì 26 marzo 2018) La notizia è arrivata così scioccante, come di un amico perso un po’ di vista, una persona comunque cara.ci ha lasciato sta. Ci ha accompagnato in tutti questi anni con il suo modo di fare semplice e allegro. Una persona gentile e rispettosa, garbata nei modi che non poteva non piacere. Questo era il suo biglietto da visita. Sono cresciuto con lui, come tanti miei coetanei con la trasmissione Tandem e con la sua presenza costante nel piccolo schermo “ne abbiamo viste tante”. Stal’annuncio, di sorpresa. Non stava bene ed era chiaro a tutti, ma lui da combattente non aveva riposto le armi ed aveva continuato a combattere per se, per la figlia e la moglie, senza mostrare mai segni di resa. Dopo l’ischemia che lo aveva colto il 23 ottobre scorso, il periodo trascorso prima in ospedale e poi a casa, aveva ripreso a condurre la sua ...