È Salvini il favorito al ruolo di Premier dopo i presidenti di Camera e Senato?

(Di lunedì 26 marzo 2018)la prima fase successiva alle elezioni dello scorso 4 marzo, quella relativa alle presidenze di, il gioco della politica inizia a farsi serio e concreto. Le trattative per la convergenza su Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, eletti rispettivamente a capo dellae del, per gli osservatori politici portano ad una strada ben delineata per il futuro governo. Nonostante le parole di pretattica dei due leader delle formazioni parlamentari con il maggior numero di seggi, Matteoper la coalizione di centrodestra, e Luigi Di Maio per il Movimento Cinquestelle, i notisti politici cercano di delineare le mosse in vista della prossima fase istituzionale: le consultazioni del Presidente Mattarella....