È Salvini il favorito al ruolo di Premier dopo i presidenti di Camera e Senato? : dopo la prima fase successiva alle elezioni dello scorso 4 marzo, quella relativa alle presidenze di Camera e Senato, il gioco della politica inizia a farsi serio e concreto. Le trattative per la convergenza su Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, eletti rispettivamente a capo della Camera e del Senato, per gli osservatori politici portano ad una strada ben delineata per il futuro governo. Nonostante le parole di pretattica dei due leader delle ...