È per questo che si fa una festa

A partire da oggi - il Questore di Padova - Paolo Fassari - eleva al massimo l'attenzione per fronteggiare le violenze domestiche e di genere - ... : Come raccontano i recenti tragici fatti di cronaca nazionale, talvolta l'aggressore, nonostante denunciato per reiterate violazioni a danno della vittima, risultava ancora in possesso di armi, perché titolare di licenza per difesa personale o ...

Il discorso di Millie Bobby Brown ai Kids Choice Awards per gli “angeli” del massacro di Parkland : “Questo è per voi” (video) : Millie Bobby Brown ai Kids Choice Awards ha conquistato la giovane platea con un discorso dedicato alle vittime del massacro di Parkland. La giovane star di Stranger Things è salita sul palco indossando una tuta in jeans che portava le scritte "Never again" e "March 4 our lives" ("Marciamo per le nostre vite"), due dei slogan della manifestazione contro l'uso delle armi. Premiata come attrice preferita dal pubblico durante l'evento creato dal ...

Al via le manovre per vice - questori e segretari : Roma - Se le consultazioni del Capo dello Stato si apriranno martedì 3 aprile, la settimana pasquale sarà dedicata al completamento dei quadri di Camera e Senato. Oggi deputati e senatori che non l'...

Aiuta un anziano - sorpresa record per lei. La sua foto - mentre taglia la carne a un uomo che in difficoltà - ha fatto il giro del mondo. La generosa cameriera - però - non poteva immaginare che questo gesto le avrebbe cambiato la vita : Per favore, ricordiamoci di essere umani. Almeno ogni tanto. Questa storia, che sta facendo il giro del mondo, ci racconta di come un piccolo gesto di gentilezza rende migliore la vita di chi lo fa, di chi ne beneficia e anche di chi sta a guardare. È quello che è effettivamente accaduto in una tavola calda di La Marque, in Texas, dove Evoni Williams, una cameriera di 18 anni, ha Aiutato con generosità e discrezione un anziano cliente. La ...

Patrick Dempsey piange a C’è posta per te. L’attore non riesce a trattenere le lacrime per la storia di Michela. Quello che fa è da vero signore : il pubblico lo ama anche per questo : Gli uomini veri si riconoscono anche dalle piccole cosa, come ad esempio la commozione sincera e l’altruismo. Ospite di C’è posta per te, Patrick Dempsey ha trattenuto a stento le lacrime. Il protagonista di Grey’s Anatomy è stato chiamato da Francesca e Gennaro per fare una sorpresa alla madre Michela, rimasta vedova da poco. L’uomo ha avuto un incidente sul lavoro e dopo venti giorni in coma è morto. Una grave perdita per tutta la ...

Paghereste questo prezzo per diventare star dello sport? : Alina ha solo 15 anni, tra i suoi attori preferiti c’è Johnny Depp, ma non ha tempo per gli amici e per le folli serate del week-end. E nemmeno per i suoi genitori che vede due volte l’anno, a Natale e in estate. Le sue giornate sono scandite da allenamenti, lezioni di danza classica e compiti a casa per non restare indietro col programma scolastico di una classe che frequenta solo un giorno a settimana. Una vita di sacrifici, ...

Isola - Sonia Bruganelli attacca Striscia la Notizia : 'Tutto questo mi fa schifo - perché arma quei subumani...' : ROMA - A due mesi dall'inizio dell' Isola dei Famosi , il cannagate continua a tenere banco, anche per le inchieste di Sriscia la Notizia. E a dire la sua, ora è Sonia Bruganelli , moglie di Paolo ...

'Questo è il segnale...'. Il colpaccio di Di Maio. Salvini in contropiede - cosa sta per succedere : La Lega ha appena fatto la sua scelta rompendo il centrodestra: Anna Maria Bernini. E Luigi Di Maio , circondato dai suoi, Roberto Fico, Alfonso Bonafede, Pietro Dettori e Vincenzo Spadafora, gongola. ...

Belen incinta? Colpo di scena : dopo settimane di indiscrezioni arriva la verità. Il motivo reale per cui la ex moglie di De Martino non condurrà il prossimo Gf è questo. “Roba grossa” : Quello che all’inizio sembrava essere solo un pettegolezzo, a un certo punto sembrava ormai assodato. Belen Rodriguez avrebbe condotto il Grande Fratello. Si diceva in giro. Poi, però, qualcosa è andato storto. E infatti ultimamente la voce è stata smentita e pare sia arrivata la conferma che a condurre il Grande Fratello Nip sia Barbara D’Urso. Ma perché questo cambiamento? Cosa è accaduto? Allora è iniziata a circolare la voce di una presunta ...

“Mi corteggia da settembre : ho ceduto”. Barbara D’Urso boom! Hai capito Carmelita… Zitta - zitta per tutto questo tempo - poi l’annuncio bomba. Fan ovviamente spiazzati (ma al settimo cielo per lei) : “Mi corteggia da settembre”. Hai capito Barbara D’Urso! zitta, zitta… Per mesi, poi! E noi che credevamo ai rumor che, ultimamente sempre più insistenti, arrivavano da più fronti. Dai corridoi, da mezze dichiarazioni, da indizi social. E invece… Carmelita è riuscita ancora una volta a spiazzare tutti i suoi fan. Badate bene: questo non è un pettegolezzo, c’è la conferma. E arriva proprio dalla regina degli ascolti ...

“Ecco perché abbiamo sempre sonno questo periodo”. L’esperto ci spiega il motivo di tanta stanchezza (eppure la primavera dovrebbe darci energia!). 5 consigli utilissimi (e facili facili) per combattere quella immancabile voglia di mettersi a letto : Ci avete fatto caso anche voi? In questo periodo la voglia di dormire è alle stelle, molto più che in qualsiasi altro periodo dell’anno. Ma perché accade tutto ciò? Il professore Mario Tombini, neurologo del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, ha spiegato ad HuffPost le possibili cause. E ha svelato sei possibili trucchi per sopravvivere al “mal di primavera”. “Le cause principali della stanchezza – ...

Isola dei Famosi - Samantha De Grenet : "Alcol e droga fra i naufraghi. Le ragazze della produzione hanno avuto problemi per questo" : Striscia la Notizia torna a indagare sul cannagate all' Isola dei Famosi e dopo gli audio dei naufrgahi di questa edizione, la testimonianza di Giulia Calcaterra e Massimo Ceccherini , a parlare è ...

“Vi dico questo”. 9 anni - col cancro - conquista gli italiani. La sua storia un modello e un insegnamento per tutti : Il viso è pallido. La pelle somiglia al marmo. In testa porta un cappello di lana rosso. Nasconde i segni di una malattia infame che se ne frega dell’anagrafe e non guarda in faccia a nessuno. Ogni tanto incespica su qualche parola, poi ci ride sopra e riprende come se niente fosse. Buca lo schermo Gabriele, 9 anni e un cuore da leone. Lotta contro una malattia che gli umilia il corpo ma non intacca uno spirito che è forte e che anzi è ...

Play Store : più di 40 app e giochi Android in offerta per questo giovedì : Ci sono ben 45 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi saranno solo 14 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse un modo migliore per avvicinarsi al weekend? L'articolo Play Store: più di 40 app e giochi Android in offerta per questo giovedì proviene da TuttoAndroid.