E’ morto Fabrizio Frizzi

(Di lunedì 26 marzo 2018) E’. Il conduttore è deceduto nella notte all’ospedale Sant’Andrea di Roma, in seguito ad una emorragia cerebrale. «Grazieper tutto l’amore che ci hai donato», hanno annunciato in una nota la moglie Carlotta, il fratello Fabio e i familiari. «Conse ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano», ha commentato la Rai. Il conduttore aveva avuto un malore lo scorso 23 ottobre, con conseguente diagnosi di ischemia, quando si era sentito male proprio negli studi Rai di Roma, durante le registrazioni del suo programma. «Fino al 23 ottobre scorso pensavo ai miei 60 anni come a un’età ideale, in cui sei maturo, puoi fare le scelte giuste, pur sentendoti ancora fresco e giovanile», aveva raccontato. «Dopo la visuale è leggermente cambiata: vedi la vita assottigliarsi, ammesso che continui, si fanno valutazioni ...