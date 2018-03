È morta a 79 anni Maretta Scoca | famosa per essere stata una delle giudici della

Sofia - morta a 4 anni per malaria contratta in ospedale : indagata infermiera : Chiusa l'inchiesta della Procura sul caso della bimba infetta nel reparto pediatrico dell'ospedale di Trento: il sangue infettato dalla malaria sarebbe venuto a contatto con quello di Sofia durante i prelievi di sangue.Continua a leggere

Investita di notte a Ceresole d'Alba : morta giovane di 25 anni : Incidente mortale a Ceresole d'Alba nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo. Una ragazza di 25 anni infatti è stata Investita intorno alle 4 in frazione Cappelli. Rapido l'intrevento di vigili ...

morta la cantante svizzera Lys Assia - aveva 94 anni : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

In Paraguay una ragazzina di 14 anni " stuprata e incinta " è morta durante il parto : Rosalía Vega, direttrice della sezione paraguaiana di Amnesty International, ha dichiarato: «Siamo un paese che non ha un'educazione sessuale basata sulla scienza. Le autorità approfittano della ...

In Paraguay una ragazzina di 14 anni – stuprata e incinta – è morta durante il parto : E non è affatto un caso isolato: la legge locale sull'aborto è molto restrittiva, per ragioni culturali e religiose The post In Paraguay una ragazzina di 14 anni – stuprata e incinta – è morta durante il parto appeared first on Il Post.

Incidente mortale a Buccinasco - donna di 30 anni travolta da un furgone : Tragedia a Buccinasco (Milano). Una donna di 30 anni è morta travolta da un furgone mentre pedalava sulla sua bici. L’Incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Lario. Sul posto sono...

Claudia Galanti - la figlia morta a 9 mesi 4 anni fa. La dolorosa lettera a Indila : "Sei la mia unica ragione di vita" : Avrebbe compiuto oggi 4 anni la piccola Indila, terza figlia di Claudia Galanti e Arnaud Mimran, morta a soli nove mesi a causa di un'infezione batterica. La modella ha condiviso sui social...

Claudia Galanti - la figlia morta 4 anni fa : "Buon compleanno - non posso abbracciarti ma posso parlarti..." : Avrebbe compiuto oggi 4 anni la piccola Indila, terza figlia di Claudia Galanti e Arnaud Mimran, morta a soli nove mesi a causa di un'infezione batterica. La modella ha condiviso sui social...

Figlia di 3 anni morta in un incidente : il papà condannato per omicidio : CODEVIGO - Dopo il dolore per la perdita di una Figlia di soli tre anni, adesso è arrivato anche il conto da pagare alla giustizia. L' architetto di Piove di Sacco , ma residente a Dolo, Federico ...

Colpita da infarto in gita a Napoli : Martina è morta a 14 anni dopo cinque giorni di agonia : cinque giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco: è morta oggi, nel nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, Martina Quagliana, la 14enne di Cefalù, in provincia di Palermo, ...

Colpita da infarto in gita a Napoli : Martina è morta a 14 anni dopo cinque giorni di agonia : cinque giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco: è morta oggi, nel nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, Martina Quagliana, la 14enne di Cefalù, in...

“Cellulare assassino”. È morta a soli 18 anni. Lo faceva tutti i giorni con il suo telefono di marca - una cosa veramente comune. Ma quel gesto le è stato fatale : “Stava parlando - poi è svenuta… una morte orribile” : Una abitudine comune a tantissimi ragazzini, ma anche a molti adulti. L’uso del cellulare è diventato indispensabile, ovunque andiamo ci segue, come fosse u nuovo arto del nostro corpo. In pochi riescono a distaccarsene e soprattutto a impegnare il tempo libero senza stare sempre a guardarlo. Questo accade soprattutto ai ragazzi che lo utilizzano soprattutto come strumento di socializzazione e comunicazione tra loro. Ma quello che è ...

Incidente stradale morta anche una bimba di 10 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente stradale morta anche ...

Cristina Russo è morta a 56 anni - Cgil in lutto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Cristina Russo è morta a 56 ...