E’ l’ora di una bella vacanza | un tour delle più spettacolari e curiose torri

Clima - il 24 Marzo torna l’ora della Terra - a Roma una pedalata speciale : Il 24 Marzo, dalle ore 20.30 alle 21.30 si svolgerà l’11ª edizione dell’evento globale del Wwf ”Earth Hour 2018”, dedicato alla lotta al cambiamento Climatico. Una mobilitazione globale, che si fonda sul gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora. Per l’edizione 2018 l’Italia parteciperà con spegnimenti simbolici ed eventi previsti nelle principali città italiane e l’evento centrale per ...

“Sono incinta!”. Eccitatissima - non vede l’ora di condividere la notizia con la sua collega e le manda la foto dell’ecografia della 12esima settimana. Ma la donna - una volta vista l’immagine - capisce subito che c’è qualcosa di strano. E - dopo un’attenta analisi - capisce che la cosa è gravissima. E ora è lei a stare male… Assurdo : Chi diventa genitore per la prima volta, sa cosa significhi anche una semplice ecografia. Quella semplice ecografia è il modo per vedere il proprio figlio, sapere come sta, cosa fa, come cresce e come diventerà. Un’emozione grandissima, è innegabile. Tante le future mamme che, per esempio, decidono di affidare a un’ecografia postata sui social l’annuncio della loro gravidanza. Tante, invece, portano la foto dell’ecografia nella borsa e la ...

Strasburgo - al Parlamento UE una mozione dei parlamentari del Nord Europa per abolire l’ora legale : “rimanga quella solare tutto l’anno” : Oggi nell’aula parlamentare europea di Strasburgo si discuterà una mozione presentata da una larga coalizione di deputati (dei Paesi dell’Europa Settentrionale, Centrale e Orientale) sull’abolizione dell’ora legale. I parlamentari Nordici, infatti, chiedono di lasciare in vigore l’ora solare tutto l’anno, per rispettare i ritmi circadiani che, secondo le ultime ricerche scientifiche internazionali premiate con ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Arianna Fontana : “Non vedo l’ora di gareggiare - essere portabandiera è una spinta in più” : “Sono tranquilla, qui al villaggio stiamo bene, penso di essere in forma per le prime gare e non vedo l’ora di gareggiare“. Sono queste le parole di Arianna Fontana alla vigilia dell’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un’edizione molto particolare per lei, portabandiera azzurra di questa spedizione e desiderosa di centrare il suo primo oro a Cinque Cerchi nello Short track. “Noi donne ...

Recensione : “l’ora più buia” Gary Oldman nei panni di Churchill per una storia di sacrificio - risolutezza ed audacia : Tutt’altro che perfetto, anzi, era una personalità a tratti eccessivamente vulcanica, quasi una mina vagante, un accanito fumatore di sigari e la sua giornata non poteva incominciare per il meglio se non accompagnava la prima colazione con due dita di scotch allungate con acqua… alle quali ne sarebbero poi seguite tante altre nel corso delle ventiquattro ore. Forse non sarà stato l’uomo che gli inglesi si meritavano, già promotore durante la ...