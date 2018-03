È in corso una visita riservata di Kim Jong-un a Pechino | dice Bloomberg

Austin Texas - Unabomber si fa saltare in aria/ Indagini ancora in corso - Mark Conditt "ha agito da solo" : Texas, Unabomber si è fatto esplodere ad Austin: ultime notizie, morto l'attentato seriale che terrorizzava da mesi la comunità texana. Mark Conditt era "un ragazzo tranquillo"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:56:00 GMT)

Appello delle Ong : c'è una sola nave di soccorso in mare : "Il caso del sequestro della spagnola Proactiva è l'ultimo atto, ora rimane la Aquarius. L'Europa si prenda le sue responsabilità", dice la responsabile di...

Cinque anni di prigione per aver soccorso una famiglia di migranti - lei incinta : Tutti i giorni si sentono e leggono storie di omicidi, suicidi, aggressioni e abusi, tutti casi che vedono i colpevoli accusati per poi essere condannati in base al reato compiuto, , e meno male, . ...

ALESSANDRO NERI - OMICIDIO PESCARA/ "Nessuna faida familiare" - interrogatori in corso in attesa dei Ris : L'OMICIDIO di ALESSANDRO NERI al centro della puntata di Quarto Grado. Chi potrebbe aver voluto fare del male al giovane di PESCARA? Sequestrate due auto. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:25:00 GMT)

“Non striscia più… guardala”. La tragedia di Alanna. È una bambina dolcissima e sta per compiere due anni - ma qualcosa va terribilmente storto. I genitori in preda al panico la portano al pronto soccorso e fanno la peggiore scoperta della loro vita : “Un destino maledetto e ingrato” : Stavano per festeggiare il compleanno della loro bambina. Di lì a qualche giorno avrebbe compiuto due anni e in casa c’era un gran da fare. Tutti erano i fibrillazione per organizzare una festicciola con i fiocchi, ma purtroppo quel momento così felice si è trasformato in un’orrenda tragedia e la vita della famiglia O’Shaughnessy di Auckland (Australia) non è più stata la stessa. Alanna era una bambina dolcissima bella ...

Miami - un ponte crolla su una strada. “Diverse persone morte schiacciate”. La struttura era stata installata lo scorso sabato : Il crollo di un ponte pedonale a Miami ha provocato la morte di “diverse persone”. La struttura è collassata su una strada trafficata e ha schiacciato almeno 5 auto che erano in transito. Secondo quanto riferisce la tv locale della Nbc, citando fonti di polizia, ci sarebbero diverse vittime. Il Miami Herald riferisce invece di un numero non precisato di persone e auto intrappolate sotto le macerie della campata. ...

A Fano è in corso l’evacuazione di circa 23 mila persone a causa del ritrovamento di una bomba della Seconda Guerra Mondiale : A Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, è in corso una grande operazione di evacuazione che coinvolge circa 23 mila persone: questa mattina è stata ritrovata una bomba della Seconda Guerra Mondiale in un cantiere sul lungomare Sassonia. L’evacuazione The post A Fano è in corso l’evacuazione di circa 23 mila persone a causa del ritrovamento di una bomba della Seconda Guerra Mondiale appeared first on Il Post.

Vaccini - il tribunale accoglie il ricorso del padre : sì all’inoculazione : Il tribunale ordinario di Nuoro ha accolto il ricorso del padre di una bambina di tre anni e ha autorizzato il genitore a far effettuare alla figlia, contro il volere della madre, i Vaccini obbligatori, consentendo così alla piccola di tornare alla scuola materna. Lo riporta stamani il quotidiano La Nuova Sardegna, secondo cui il decreto, emesso il 7 marzo e firmato dal presidente del collegio Riccardo Massera, salvo reclami avrà efficacia dal ...

IL CONSIGLIERE COMUNALE MARCO NILO A MELUCCI : «SUBITO LA CONFERENZA SINDACI PER I PRONTO SOCcorso» : Su tematiche come queste l'appartenenza politica conta poco o nulla, conta il bene della città e dei suoi cittadini». NILO aggiunge: «Seppure da CONSIGLIERE di opposizione appartenente alla area di ...