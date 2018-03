: #Droga, scatta il blitz a #Riva: 10 persone arrestate - Si24it : #Droga, scatta il blitz a #Riva: 10 persone arrestate - Domenic89215160 : Spaccio e degrado in via Adenauer: dopo le segnalazioni dei residenti ieri è scattato il blitz della polizia locale… -

E' in corso un'operazione antidei Carabinieri didel, in Trentino, per l'esecuzione di 10 ordini di custodia cautelare.L'indagine è partita da controlli sul territorio su decine di consumatori di stupefacenti. Sette delle 10 persone,tutte accusate di aver acquistato ingenti quantità diai fini dello spaccio al dettaglio, vivono in Trentino,tre in provincia di Brescia I militari stanno effettuando,anche con l'ausilio di unità cinofile di CC e GdF, perquisizioni domiciliari e personali anche a carico di altre persone.(Di lunedì 26 marzo 2018)