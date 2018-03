Don Matteo 11 | anticipazioni puntata 29 marzo | un’alleanza tra Cecchini e la ‘capitana’

Don Matteo 11 - undicesima puntata : riuscirà Anna a conquistare Marco? : Nell’undicesima puntata della fiction Don Matteo 11 vedremo Don Matteo e Seba preoccupati per la scomparsa di Sofia e Anna chiedere aiuto a Cecchini per una questione piuttosto delicata… L’amata fiction Rai con Terence Hill e Nino Frassica giunge al suo undicesimo e penultimo appuntamento, le cui protagoniste indiscusse saranno Anna Olivieri e Sofia. La Capitana stringerà un inaspettato patto con Cecchini mentre Sofia ...

L'assenza dell'attore Andres Gil nella serie Don Matteo : L'undicesima stagione della longeva serie televisiva Don Matteo sta ottenendo un successo importante a conferma di una serie capace di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Possiamo definire questa stagione della fiction Don Matteo come quella del cambiamento: questo aspetto è evidenziato dalL'assenza di numerosi personaggi storici, tra cui si annovera il capitano Giulio Tommasi, interpretato dall'attore romano Simone Montedoro. Un ...

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni undicesima puntata del 29 marzo 2018 : Si salvi chi può: le anticipazioni sull'undicesima puntata di Don Matteo 11 vedono due sorelle quasi in guerra per amore! Quasi perché Anna non saprò ancora cosa fare, se lottare per i sentimenti che prova per Marco o rinunciare, visto che piace molto anche a sua sorella Chiara. Tutti abbiamo avuto l'impressione, però, che al PM piaccia e non poco il Capitano: si metterà con Chiara per far ingelosire Anna o perché pensa che i suoi sentimenti non ...

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con oltre 6 milioni di telespettatori : Vittoria di Rai1 nel prime time del 22 marzo. Il nuovo appuntamento con Don Matteo, il ‘prete’ più amato del piccolo schermo, ha superato in media i 6 milioni di telespettatori (6 milioni 65mila con il 26% di share) conquistando il primo gradino del podio. Nel primo episodio i telespettatori sono stati 6 milioni 693mila pari al 25,2% di share e nel secondo 5 milioni 509mila pari al 27,1 di share. Ascolti tv prime time L’esordio ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2018 : terzo titolo in superG per Matteo Marsaglia. Tra le Donne Nicol Delago batte Johanna Schnarf : Nella seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di sci alpino 2018 sono stati assegnati i due titoli di superG. Al maschile Matteo Marsaglia ha vinto il suo terzo titolo, dopo quelli del 2012 e del 2014. Il romano ha chiuso la gara al secondo posto, a soli 9 centesimi dallo svizzero Ralph Weber (la gara era Open), vincendo di conseguenza il titolo nazionale. Dietro di lui, staccato di un solo centesimo, un altro elvetico, Stefan Rogentin, ...

'Mi hanno rubato l'idea' - Alvaro Vitali contro Don Matteo- l'intervista amara di Pierino : FUNWEEK.IT - Alvaro Vitali senza peli sulla lingua lancia delle accuse alla Rai: 'Mi hanno rubato l'idea'. La rete, secondo quanto dichiarato, sarebbe colpevole di avergli rubato l'idea per Don Matteo.

Don Matteo 11 – Decima puntata del 22 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. : E sono 11, pressochè un record per una fiction a lunga serialità. E gli ascolti sono sempre altissimi, un vero record per una lunga serialitù. Una media di 7 milioni di telespettatori e uno share medio intorno al 29%. Questa sera nuove avventure, la Decima puntata di Don Matteo, la popolare fiction di Raiuno con […] L'articolo Don Matteo 11 – Decima puntata del 22 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. sembra essere il primo su Un Due Tre ...

Anticipazioni Don Matteo 11 undicesima puntata : il suicidio che lascia sconvolti Video : Don Matteo 11 si sta avviando verso le battute finali [Video] di questa stagione che come sempre sta registrando grandi risultati d'ascolto in prima serata. La fiction con Terence Hill, infatti, conferma il suo elevatissimo gradimento sul pubblico di Raiuno che gia' chiede indiscrezioni e Anticipazioni su quella che sara' la dodicesima stagione della fiction campione d'ascolti del prime time invernale. Spoiler Don Matteo 11, trama undicesima ...