Diritti tv | Mediapro versa l’anticipo

Diritti tv - il week end di passione dei presidenti dei club : senza campionato e in attesa del bonifico di MediaPro : Tutti attaccati al telefono e a controllare il conto in banca. senza nemmeno una partita con cui distrarsi, visto che c’è pure la sosta per la nazionale. Poveri presidenti della Serie A, in trepidante attesa dei soldi vitali di MediaPro: 50 milioni di euro d’anticipo sul miliardo promesso per i Diritti tv del campionato. Gli spagnoli hanno rassicurato tutti che pagheranno, ma finché il bonifico non arriva non si può stare davvero tranquilli: in ...