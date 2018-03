Diritti tv | Mediapro ha versato in Lega Calcio l' acconto di 50 milioni

Diritti tv - arriva l’anticipo di Mediapro : versati 64 milioni alla Lega Serie A : Il gruppo cinese/spagnolo ha versato l'anticipo per i Diritti tv della Serie A 2018/21 con un giorno d'anticipo sulla scadenza L'articolo Diritti tv, arriva l’anticipo di Mediapro: versati 64 milioni alla Lega Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - arrivato in Lega Serie A l'anticipo di 50 milioni di Mediapro : È appena stato notificato - apprende l'agenzia Ansa - alla Lega calcio di Serie A il versamento dell'acconto per i Diritti tv del triennio 2018-21 da parte di Mediapro. Il gruppo audiovisivo spagnolo, ...

Diritti tv - il week end di passione dei presidenti dei club : senza campionato e in attesa del bonifico di MediaPro : Tutti attaccati al telefono e a controllare il conto in banca. senza nemmeno una partita con cui distrarsi, visto che c’è pure la sosta per la nazionale. Poveri presidenti della Serie A, in trepidante attesa dei soldi vitali di MediaPro: 50 milioni di euro d’anticipo sul miliardo promesso per i Diritti tv del campionato. Gli spagnoli hanno rassicurato tutti che pagheranno, ma finché il bonifico non arriva non si può stare davvero tranquilli: in ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - filtra ottimismo da incontro MediaPro con vertici : L'atteso incontro a Milano tra MediaPro, Infront e Lega potrebbe aver sbloccato la partita sui Diritti tv del campionato di Serie A. Il vertice, spiegano fonti vicine all'advisor, sarebbe stato molto proficuo. Gli spagnoli (che si sono aggiudicati l'asta per i Diritti della Serie A 2018-21 dietro pagamento di 1,05 miliardi di euro annui) hanno infatti incontrato l'ad di Infront, Luigi De Siervo, e il sub-commissario della Lega, il legale Paolo ...

Diritti tv Serie A - filtra ottimismo dopo vertice tra Mediapro - Infront e Lega : Continuano gli incontri per sbloccare l'empasse sui Diritti tv della Serie A: passi in avanti dopo il vertice a tre a Milano. L'articolo Diritti tv Serie A, filtra ottimismo dopo vertice tra Mediapro, Infront e Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - Cairo : “La lettera di Mediapro non ci preoccupa ma vanno capite le intenzioni” : Nessuna preoccupazione per il presidente del Torino Urbano Cairo riguardo la lettera di Mediapro sui Diritti tv della Serie A L'articolo Diritti tv, Cairo: “La lettera di Mediapro non ci preoccupa ma vanno capite le intenzioni” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Cairo (Torino) : «Non preoccupati da lettera MediaPro» : «Non ci ha preoccupato. È una lettera che un contraente che ha fatto un'offerta importante ci manda e quindi vogliamo ovviamente capire di più per vedere se questa lettera semplicemente chiede un fine tuning o altro». Così Urbano Cairo, patron del Torino calcio, replica a chi gli chiede se Mediapro - l'intermediario della Lega Serie A che ha acquistato i Diritti tv per il triennio 2018-2021 - ha scritto alla ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro rassicura club fra dubbi - lettere e inviti a cena : Con il rischio che si allunghino i tempi per passare all'incasso, la questione Diritti tv genera qualche allarme fra i club di Serie A. MediaPro ha organizzato giovedì una cena per tranquillizzare chi a breve deve scontare con le banche i futuri ricavi attesi dall'operazione con la società spagnola (1,05 miliardi di euro a stagione per tre anni alla Lega) ed è rimasta spiazzata dalla lettera con cui i manager catalani ...

Diritti tv - ecco gli obblighi di Mediapro : Mediapro sta organizzando una cena giovedì con i club di Serie A per tranquillizzare i dirigenti, alcuni dei quali allarmati ieri durante l’assemblea dalla lettera con cui la società audiovisiva spagnola ha chiesto alla Lega e all’advisor Infront di sospendere i termini per il pagamento dei Diritti tv in attesa di alcuni chiarimenti sui confini entro i quali potranno operare come intermediario indipendente. I dubbi riguardano ...

Mediapro e il caso Diritti tv : i club di Serie A sono preoccupati. Ecco perché : Il tema della governance, che per mesi ha fatto litigare i club, si è semplificato , ma non risolto, con la nomina del presidente. Tutti assieme appassionatamente. In realtà Claudio Lotito ha provato ...

Diritti tv - giovedì possibile incontro tra Mediapro e i club di Serie A : Al centro del confronto i dubbi degli spagnoli sul dettato dell'Antitrust riguardante pacchetti e possibilità di autoprodurre contenuti. L'articolo Diritti tv, giovedì possibile incontro tra Mediapro e i club di Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.