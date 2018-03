Diritti tv | arriva l’anticipo di Mediapro | versati 64 milioni alla Lega Serie A

Diritti tv - arrivato in Lega Serie A l'anticipo di 50 milioni di Mediapro : È appena stato notificato - apprende l'agenzia Ansa - alla Lega calcio di Serie A il versamento dell'acconto per i Diritti tv del triennio 2018-21 da parte di Mediapro . Il gruppo audiovisivo spagnolo, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Da Antitrust arrivata conferma che speravamo» : All'indomani del via libera da parte dell' Antitrust , in giornata la Lega Serie A potrebbe inviare la comunicazione di assegnazione dei Diritti tv a MediaPro , che ha vinto il bando per intermediari indipendenti con un'offerta da un miliardo e 50 milioni di euro a stagione per tre anni. «È stato conferma to quello che speravamo e ora inizieremo a parlare con la Lega», spiegano da MediaPro commentando la decisione del Garante ...

Brexit - May : “I cittadini Ue che arrivano nel periodo di transizione non avranno gli stessi Diritti di chi è già nel Regno Unito” : Nuovo scontro fra Theresa May e la Unione Europea sulla Brexit. Secondo quanto riporta il Guardian, la premier britannica ha dichiarato che i cittadini europei che arriveranno nel Regno Unito durante il periodo di transizione post Brexit non dovranno avere gli stessi diritti di chi è arrivato nel Paese prima. Le osservazioni di May – arrivate nel corso di un viaggio di tre giorni in Cina – rischiano ora di portare contrasti con i ...