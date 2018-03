Diplomatici russi espulsi | Salvini e Meloni contestano la decisione del governo

Caso Skripal - espulsi molti Diplomatici russi<br>dai Paesi della Nato : ...

Caso Skripal - via 100 Diplomatici russi Due dall’Italia. Mosca : «Reagiremo» : La Farnesina: fuori due spie. La decisione presa come risposta dopo l’avvelenamento a Londra dell’ex spia del Kgb Skripal. Il Cremlino annuncia ritorsioni

Il caso Skripal non è chiuso : Diplomatici russi espulsi da Europa e Usa : (Immagine: pixabay/CC) Sono passati più di 20 giorni da domenica 4 marzo, quando l’ex spia russa Sergei Skripal è stato avvelenato con un agente nervino insieme a sua figlia Yulia a Salisbury (Regno Unito). Da subito le autorità britanniche hanno puntato il dito contro Mosca, annunciando ritorsioni che si sono manifestate a partire da mercoledì 14 marzo con l’espulsione di 23 diplomatici russi. Ora si aggiungono al coro le voci dei possibilisti ...

Spia avvelenata - l’Occidente risponde a Putin : Diplomatici russi espulsi da Europa e Usa : Dopo le minacce, i fatti. Con un’inedita azione congiunta, Europa e Stati Uniti mandano un forte segnale a Mosca, considerata responsabile dell’avvelenamento dell’ex Spia russa Sergei Skripal, avvenuta in Gran Bretagna. Washington ha espulso 60 diplomatici russi e sulla stessa linea si sono mossi – con un annuncio simultaneo – quattordici Paesi Ue....

Mosca risponderà simmetricamente a espulsione di Diplomatici russi a breve - : "La risposta sarà simmetrica. Lavoreremo nei prossimi giorni e daremo una risposta per ogni paese" ha detto la fonte. Il capo del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha dichiarato che la decisione di ...

Europa e Trump espellono i Diplomatici russi. Via dall'Italia in due : Gli Stati Uniti e molti paesi europei decidono l'espulsione di 60 persone del corpo diplomatico di Mosca per il caso Skripal, due funzionari via da Roma dopo la decisione del Ministero degli Esteri, a seguito delle conclusioni adottate nei giorni scorsi dal Consiglio Europeo