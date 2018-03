Diplomatici russi espulsi da Europa-Usa

: ++ #SpiaRussa l'Italia espelle 2 diplomatici russi, la Francia 4. #Tusk : via diplomatici russi da 14 paesi Ue ++… - TgLa7 : ++ #SpiaRussa l'Italia espelle 2 diplomatici russi, la Francia 4. #Tusk : via diplomatici russi da 14 paesi Ue ++… - Corriere : Raffica di espulsioni di diplomatici russi da Usa e Ue Anche l’Italia ne caccia due - LaStampa : La Farnesina espelle due diplomatici russi -

Raffica dioni da Paesi europei in risposta all' avvelenamento dell'ex spia del Kgb, Skripal, a Londra. "Oggi 14 Stati Ue hanno deciso di allontanare, come conseguenza diretta della discussione del Consiglio europeo la scorsa settimana sull'attacco di Salisbury",ha annunciato in un tweet il presidente del Consiglio Ue,Tusk. Oltre a Polonia,Germania, Francia Paesi Baltici,anche l'Italia in coordinamento con partner Ue e Nato ne hadue. Gli Stati Uniti ordinano l'allontanamento di 60.(Di lunedì 26 marzo 2018)