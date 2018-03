Blastingnews

: Dipendente di fast food sputa nel panino, ma viene ripresa - Alessandro1874 : Dipendente di fast food sputa nel panino, ma viene ripresa - SfigaCatrame : Usa: dipendente di fast food tira uno sputazzo dentro il panino di cliente, garantendo la freschezza del prodotto finale. #fastfood - micatwitto : Voi continuate pure a mangiare nei fast food. -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Mentre stava preparando un, ha pensato bene di renderlo 'unico'ndoci dentro. Solo che laè statadalle stesse clienti e il video è diventato virale in tutto in tutto il mondo. Le conseguenze? La cameriera è stata licenziata su due piedi, i proprietari del locale si sono detti tristi e sotto shock. L'episodio è avvenuto a Missoula, una città del Montana, negli Stati Uniti. Non sono chiari i motivi del gesto della, che si era messa a preparare ilper una cliente, entrata da poco insieme ad altre donne. Forse era stanca e non vedeva l'ora di tornare a casa. Così, perlomeno ha raccontato la vittima, ShaeLynn Madplume, sui social. Che aveva deciso di mangiare in modo veloce e saporito (quanto, non lo sapeva ancora) in un Pita Pit....