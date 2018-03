Dieta | dal lunedì al mercoledì per dimagrire

La vera Dieta comincia dalla testa : ... che c'entrano gli elefanti? Australia e Italia: la lotta al cancro dell'utero 10 cose che , forse, non sai su Stephen Hawking Home - SCIENZA - Salute La vera dieta comincia dalla testa Con la ...

L'incubo della setta macrobiotica : gli effetti devastanti della Dieta imposta dal 'maestro' /Foto choc : di Veronica Cursi Era arrivata a pesare 35 chili. Faceva fatica persino a camminare. Eppure quella dieta assurda, la dieta Ma.Pi, imposta tutti i giorni dal Maestro, doveva essere 'miracolosa'. ...

Promettevano agli adepti una Dieta miracolosa e li schiavizzavano - setta smantellata dalla polizia : Cinque le persone indagate tra Marche ed Emilia Romagna per associazione a delinquere, maltrattamenti, lesioni aggravate ed evasione fiscale. Coinvolto un noto imprenditore

Dieta vegana in gravidanza - due neonati ricoverati in ospedale con gravi deficit : Due bambini di sei mesi sono stati ricoverati in ospedale a Treviso per gravi carenze di vitamina B12. Due storie diverse,

"Dieta vegana - rischi danni neurologici al feto". L'allarme dagli esperti dell'ospedale Bambino Gesù di Roma : Triplicati in due anni i casi di deficit di vitamina B12 in gravidanza con il rischio di danni neurologici permanenti per il neonato: dieta vegana e vegetariana tra le cause.L'allarme arriva dagli esperti dell' ospedale Bambino Gesù di Roma e dell'ospedale Meyer di Firenze che hanno individuato, attraverso lo screening neonatale esteso, negli errati regimi alimentari della madri uno dei motivi del deficit dell'importante vitamina. Si ...

Sosteneva che la Dieta vegana l'avesse curata dal cancro - morta di tumore una youtuber del Texas : Aveva illuso se stessa e i follower del suo canale di essere riuscita a sconfiggere un cancro al quarto stadio in soli 3 mesi grazie a una dieta vegana, ma la realtà dei fatti per la youtuber Mari Lopez era molto diversa e ora, tramite la piattaforma di videosharing, la nipote Liz Johnson ha fatto sapere che la zia non ce l'ha fatta e lo scorso dicembre ha dovuto arrendersi alla malattia, che le aveva invaso il sangue, i polmoni e il ...

Juventus - Dybala cambia Dieta e va dal medico di Messi : ROMA - Paulo Dybala segue l'esempio di Messi . Approfittando della sosta forzata per l'infortunio muscolare che rischia di tenerlo fermo fino a metà febbraio, l'attaccante sta lavorando senza ...

La nostra salute dipende dalla Dieta - può frenare o mettere il turbo alle cure anti-cancro : Già oggi grazie alla scienza la percentuale di curabilità si è raddoppiata, passando al 57% dei casi, contro il 30% degli anni '90. Oggi si sta ponendo 'tanta attenzione all'organismo che ospita il ...