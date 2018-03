Dieta | alimentazione naturale per dimagrire 2 chili

Alimentazione - pediatri : sì alla Dieta vegetariana per i bambini ma servono le necessarie supplementazioni : Seguire un’Alimentazione vegetariana che escluda in modo assoluto ogni tipo di alimento animale espone neonati e bambini a complicanze di tipo metabolico che possono seriamente minarne la salute. È importante, quindi, che i genitori che non mangiano, e non fanno consumare ai propri figli, prodotti d’origine animale informino di questa loro scelta il pediatra di famiglia. Insieme a lui, infatti, va pianificata una corretta supplementazione ...

La Dieta macrobiotica è una Dieta ferrea? NO - è un’alimentazione basata su uno stile di vita : E’ successo ad Ancona, dove una psico-setta obbligava i membri a seguire diete ferree basate sull’alimentazione macrobiotica, con la promessa di una guarigione. A capo di tutto c’era Mario Pianesi, considerato uno dei maggiori esponenti nel campo dell’alimentazione macrobiotica in Italia, nonché inventore della dieta Ma.Pi; insieme ad altri quattro collaboratori, tra cui la moglie, è ora sotto indagine per maltrattamenti, ...

Alimentazione in Italia : aumentano le scelte salutiste e la Dieta vegetariana : Gettando uno sguardo sul panorama mondiale dello sport ad esempio non ci manca certo la materia prima. Si pensi alle recenti dichiarazioni rilasciate dall'ormai affermato campione di pugilato Keith ...

Eros & alimentazione - cosa c’entra la Dieta con il sesso : Problemi sotto la cintura? Malfunzionamenti cardiaci, fumo e medicinali possono causare difficoltà erettili. Ma anche le cattive abitudini alimentari possono avere delle responsabilità: la quantità e la frequenza di consumo di alcuni cibi possono incidere non poco nella vita sessuale degli uomini. E non poco: si va dal calo della libido alla mancanza di erezione. Allo stesso modo, altre abitudini alimentari hanno effetti positivi sulla salute ...

Alzheimer e alimentazione : Dieta MIND per prevenire il declino cognitivo : Il morbo di Alzheimer, tristemente nota malattia neurodegenerativa, è caratterizzata da un progressivo deficit della funzione della memoria e colpisce in genere la popolazione più anziana con un esordio che si verifica intorno ai 60 anni d'età. Un'insolita difficoltà a ricordare, confusione e disorientamento lentamente ed inesorabilmente allontanano il malato di Alzheimer dalla realtà che lo circonda: un problema sociale oltre che medico. E' ...