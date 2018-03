DI MAIO E SALVINI CHINERANNO IL CAPO? di Piemme

Lega-M5s - Salvini : "Di MAIO è affidabileOk reddito di cittadinanza se rilancia il lavoro" : Nuovo messaggio di apertura verso i pentastellati da parte del leghista: "Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa dico di no - spiega Salvini - ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi nee' uscito allora siì"

L'intesa tra Matteo Salvini e Luigi Di MAIO passa dal Parlamento : "Io andrò dal presidente della Repubblica con i nostri dieci punti più importanti", dice Matteo Salvini a TeleLombardia. E tra i dieci punti c'è anche il superamento della legge Fornero, pietra miliare della campagna elettorale leghista, condivisa dal M5s: Salvini vorrebbe proporla subito, già nella discussione sul Def. Perché L'intesa politica con Luigi Di Maio ("Conoscenza recente ma quel che ha detto ha ...

Salvini apre a Di MAIO sul reddito di cittadinanza : M5S e Lega giocano a carte scoperte. Beppe Grillo elogia Matteo Salvini come persona di parola, il leader leghista apre

Centrodestra verso il partito unico - Berlusconi : "Assurdo governo Salvini - Di MAIO" : "Penso ad una federazione di Centrodestra". Lo dice Renato Brunetta, l'ex capogruppo di Forza Italia protagonista di numerosi retroscena che lo hanno visto in rotta con la leadership degli azzurri. "Penso a...

Reddito di cittadinanza - Lega e M5s mediano/ L’accordo Salvini-Di MAIO - dubbi di Berlusconi e trame di Governo : Reddito di cittadinanza, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia Reddito di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:56:00 GMT)

Salvini stacca Di MAIO (in tv) : Dal 5 al 25 marzo il leader più citato sui media italiani è stato il segretario della Lega Matteo Salvini, che raccoglie 15606 menzioni, il 28,3% in più di quelle di Luigi Di Maio (12.166) che ha guidato il Movimento 5 Stelle a diventare primo partito d'Italia. Nei 21 giorni successivi alle elezioni il grillino Roberto Fico, neo presidente della Camera, ha avuto 3995 citazioni sui mezzi di informazione italiani, il triplo di ...

Governo - Salvini : 'Io premier? Non è o me o la morte' - Poi l'elogio a Di MAIO : 'Si è dimostrato affidabile' : "A me - ha spiegato - interessa che l'Italia cambi. Sono pronto a metterci la faccia in prima persona e lavorare 24 ore su 24. Ma siccome voglio il cambiamento non è o Salvini o la morte". "Non ...

Governo - Salvini : 'Io premier? Non è o me o la morte' | Poi l'elogio a Di MAIO : 'Si è dimostrato affidabile' : "A me - ha spiegato - interessa che l'Italia cambi. Sono pronto a metterci la faccia in prima persona e lavorare 24 ore su 24. Ma siccome voglio il cambiamento non è o Salvini o la morte". "Non ...

Salvini : “Non è o io premier o la morte” | “Di MAIO è affidabile” : Salvini: “Non è o io premier o la morte” | “Di Maio è affidabile” Il leader della Lega: “Chiunque ci sostenga può far parte della maggioranza”. Poi elogia Di Maio: “Il M5s si è dimostrato affidabile”. Berlusconi boccia alleanza solo Lega-M5s. Salvini: “Vediamo in Parlamento chi ci sta, andrò da Mattarella con un programma di […]

Salvini e Di MAIO alla ricerca dei “nomi giusti” : e (ri)spunta il prefetto Tronca : L'ex Commissario Straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale è uno dei nomi "in fase di valutazione" per un incarico in un eventuale governo di compromesso fra centrodestra e MoVimento 5 Stelle. Per la poltrona di ministro dell'Interno e non solo...Continua a leggere

Salvini : "Non è o io premier o la morte" | "Di MAIO è affidabile" : Il leader della Lega: "Chiunque ci sostenga può far parte della maggioranza". Poi elogia Di Maio: "Il M5s si è dimostrato affidabile". Berlusconi boccia alleanza solo Lega-M5s. Salvini: "Vediamo in Parlamento chi ci sta, andrò da Mattarella con un programma di dieci punti"

Salvini : "Premier? Non è o io o la morte" | "Di MAIO è affidabile" : Il leader della Lega: "Chiunque ci sostenga può far parte della maggioranza". Poi elogia Di Maio: "Il M5s si è dimostrato affidabile". Berlusconi boccia alleanza solo Lega-M5s. Salvini: "Vediamo in Parlamento chi ci sta, andrò da Mattarella con un programma di dieci punti"

Governo : Salvini - Di MAIO? affidabile - ha fatto ciò che ha detto : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – I 5Stelle hanno dimostrato di “essere affidabili. Quello che hanno detto hanno fatto”. Lo ha sottolineato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Telelombardia, e rispondendo così a chi gli domandava in proposito, dopo che Di Maio stesso e Grillo avevano sottolineato il fatto che il numero uno del Carroccio “sa mantenere la parola”. L'articolo Governo: Salvini, Di Maio? ...

Le grandi manovre per il governo : Salvini e Di MAIO cercano il Pd : Una settimana di pausa pasquale e un'altra che verrà spesa per far metabolizzare ai rispettivi elettorati che non potrà esserci un esecutivo tutto grillino con premier Luigi Di Maio e tantomeno un ...