Di Francesco | “per la Roma momento delicato e decisivo”

calcioweb.eu

: È morta a Ischia #NunziaMattera, ha dedicato la vita agli altri. Dopo il terremoto del 21 agosto per mesi ha assicu… - zazzatweet : È morta a Ischia #NunziaMattera, ha dedicato la vita agli altri. Dopo il terremoto del 21 agosto per mesi ha assicu… - fattoquotidiano : “Ci sono molti modi per rendere i giovani silenziosi e invisibili. Molti modi di anestetizzarli e addormentarli… - poliziadistato : 'Vi sono grato per la vostra vigile presenza e per l'assistenza che prestate alla Basilica di S.Pietro e alla Città… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) “Da qui ai prossimi 21 giorni ci aspettano 7 gare fondamentali, a partire da quella di Bologna e poi ci sarà la Champions. Credo che sia undavveroe decisivo, dovremo dimostrare più che mai tutto sul campo, ma siamo pronti”. Lo ha detto il tecnico dellaEusebio Di, oggi a Coverciano (Firenze), parlando con i giornalisti a margine della cerimonia per la consegna della Panchina d’oro per la stagione 2016/17. La sfida di Champions del 4 aprile contro il Barcellona di Leonard Messi sarà uno degli appuntamenti principale del finale di stagione giallorosso, ha sottolineato Di. “Come si fermano Messi e il Barcellona? Bisogna dimostrarlo sul campo, non a chiacchiere -ha affermato l’allenatore della-. Ritengo che sarà una bellissima sfida, siamo già contenti e soddisfatti di esserci. Non sarà una passeggiata, ...