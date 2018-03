Di Biagio | Siamo sulla strada giusta

Italia - Di Biagio : 'Ripartiamo'. Buffon : 'Mi contestano? Siamo un paese strano' : MANCHESTER - 'Da domani si riparte, e bisogna farlo velocemente, con l'entusiasmo giusto' . Lo ha detto Gigi Di Biagio , ct pro tempore dell' Italia , in conferenza stampa in vista della prima ...

Calcio - Jorginho : “Ho sempre voluto l’Italia - tutti siamo importanti. Di Biagio ci chiede di non avere paura” : Jorginho si è presentato in conferenza stampa a Coverciano dove la Nazionale si sta allenando in vista delle imminenti amichevoli contro Argentina (23 marzo a Manchester) e Inghilterra (martedì 27 a Wembley). Il centrocampista del Napoli è stato prontamente chiamato dal CT Di Biagio in virtù delle sue ottime prestazioni ma non manca di umiltà: “tutti i giocatori sono importanti, non solo io. Sarà il tempo a determinare l’importanza ...