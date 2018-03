“Devo farlo per mia figlia…” Le ultime parole di Fabrizio Frizzi La malattia | il

caffeinamagazine

: Devo parlare ancora e continuare a dire sempre che sono perfetti? Potrei farlo all'infinito?? PS ENORME. Il collo di… - Vals_Kpop : Devo parlare ancora e continuare a dire sempre che sono perfetti? Potrei farlo all'infinito?? PS ENORME. Il collo di… - silvianalon : Avere il mal di testa fortissimo oggi che domani devo essere alla @BoChildrensBook aspettatemi sto facendo di tutto per farlo passare - livinlavida4 : @Roberta93513345 si ??ora comincia il bello ,il ballo delle beta ????????non la voglio vivere come una malattia devo far… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Il 23 ottobre scorsoera stato colpito da ischemia durante la registrazione di una puntata del programma “L’Eredità”. Ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, fu dimesso alcuni giorni dopo e tornò in tv a dicembre, sempre alla guida del programma di RaiUno. Nella notte tra domenica 25 e 26 marzose n’è andato lasciano un vuoto incolmabile, per i suoi colleghi, per i telespettatori che in questi lunghi anni lo hanno seguito e per la sua famiglia. Da oggi per Carlotta Mantovan e la piccola Stella, 5 anni, tutto cambierà. Quel marito e papà, dolce e dal sorriso contagioso non c’è più. Proprio la moglie, dopo il silenzio di questi mesi, ha annunciato la morte del maritocon poche e significativeaffidate ad una nota ufficiale, firmata anche dal resto della famiglia. ”Grazie per ...