Delitto Garlasco | Alberto Stasi rinunciò a eredità Gip archivia ma scrive

(Di lunedì 26 marzo 2018) Aveva rinunciato l’chiudendo di fatto ogni possibilità ai familiari di Chiara Poggi di essere risarciti. L’indagine su, condannato in via definitta per l’omicidio dia 16 anni, la madre e gli zii si è chiusa con unazione. Il gip di Milano Natalia Imarisio però nel provvedimentoche non “può ragionevolmente spiegarsi con una totale dimenticanza dovuta alle condizioni di ‘stress’ in cui versava”, come ha sostenuto la sua difesa, l’”anomalo” comportamento di, quando, nella primavere-estate 2014, “dopo aver chiesto l’inventario dei beni” lasciati dal padre Nicola, morto senza testamento nel dicembre precedente, ha “omesso di accettare l’”. Comportamento che avrebbe impedito ai genitori e al fratello di Chiara Poggi di ottenere il risarcimento ...