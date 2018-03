De Luca contro il programma Rai | ' Salerno offesa | è squadrismo'

De Luca ‘coperto’ di monnezza - a Napoli corteo contro gestione dei rifiuti : “Si muore - tutto uguale”. Lui replica : Con il lancio simbolico di sacchetti della spazzatura verso l’ingresso della sede della Regione Campania si è conclusa la manifestazione “Stopbiocidio” organizzata dal centro sociale Insurgencia e che ha visto a Napoli la partecipazione di migliaia di cittadini, studenti, attivisti, lavoratori e disoccupati. “Andiamo a riportare alle Istituzioni tutta la spazzatura che ci hanno lasciato – dicono i manifestanti – in questi anni non è ...

Napoli - lancio di sacchetti della spazzatura contro la foto di Vincenzo De Luca : Centinaia di sacchetti della spazzatura contro la Regione Campania e il governatore Vincenzo De Luca. Una 'sfiducia popolare' quella che la piazza napoletana ha portato sotto Palazzo Santa Lucia. A ...

Cumuli di sacchetti contro De Luca : 'Hasta la victoria siempre' : 'Era ora! Finalmente a Napoli una manifestazione di opposizione. Mi pare che vi siano tutte le ragioni. Le scarse risorse per le politiche sociali; i problemi per il trasporto scolastico dei bambini ...

De Magistris a muso duro contro De Luca : 'È un perdente - non so se ridere o piangere' : 'Il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca con il suo atteggiamento sta dimostrando, ancora una volta, uno scarso senso del rispetto delle istituzioni e non so se ridere o piangere per le ...

De Luca contro il M5S : il loro boom nelle terre della camorra : Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, si è lasciato andare a pesanti allusioni nei confronti del Movimento 5 Stelle. È successo oggi durante un incontro della direzione del Pd della Campania, un riunione a porte chiuse di cui, però, uno dei presenti ha diffuso una registrazione audio.Ricordiamo che nella circoscrizione Campania 1 il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 54,13% dei voti, mentre nella circoscrizione Campania 2 ha ...

Messina : De Luca - allibito per censure giudici contro mio arresto : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – “Abbiamo letto con molta attenzione le motivazioni che il tribunale della libertà ci ha notificato qualche giorno fa a sostegno della sentenza del 24 novembre scorso di annullamento dell’arresto ingiustamente subito l’ 8 novembre scorso ad appena tre giorni dalla mia rielezione al parlamento siciliano e siamo rimasti allibiti per la chiara e netta presa di posizione e censure del collegio ...

Amici 2018 - daytime 14 marzo. Zerbi e Di Francesco ancora contro Zic - complimenti per Luca e Einar – Video : Luca Vismara Nella scuola di Amici 2018 continuano le lezioni e gli incontri in vista della prossima puntata di sabato e, soprattutto, dell’imminente Serale, al via il 7 aprile. Il cantante Zic, intanto, deve ancora vedersela con i giudizi negativi di Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi, che continuano a non essere affatto soddisfatti di lui. Amici 2018, Di Francesco e Zerbi ancora contro Zic Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco raggiungono Zic e ...

Ballando con le Stelle - Mario Adinolfi contro la coppia Ciacci-Todaro. Selvaggia Lucarelli lo silura : «Ma vaffanc*lo» : Selvaggia Lucarelli, Ballando con le Stelle “Ma vaffanc*lo“. Punto. Selvaggia Lucarelli è stata di poche parole, ma ha colpito duramente: del resto, direbbero a Roma, quanno ce vò, ce vò. Ieri sera la giudice di Ballando con le Stelle ha risposto a tono su Twitter a Mario Adinolfi, che aveva espresso la propria contrarietà alla presenza di una coppia di uomini – Giovanni Ciacci ed il maestro di danza Raimondo Todaro – nel ...

Cristina Ich e Luca Favilla/ Video - il loro primo incontro fra dubbi ed emozioni (Ballando con le Stelle 2018) : Cristina Ich e Luca Favilla sono una delle coppie in gara a Ballando con le Stelle 2018. Emozionati e titubanti, hanno trovato subito una forte sintonia.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:31:00 GMT)

“Ci vediamo in tribunale”. Selvaggia Lucarelli non scherza. Dalle parole ai fatti. La giornalista contro la showgirl - un lunghissimo tira e molla di insulti e battibecchi che ora sembra arrivato al suo atto finale : La sobrietà non è il suo forte e questo lo sappiamo bene. A Civitavecchia porto, da dove viene, si gioca poco e come un gatto che schiaccia il ventre a terra preoccupandosi di non far rumore prima di colpire la sua preda, così Selvaggia Lucarelli ha fatto con Alba Parietti. La giornalista infatti non ha mai digerito gli attacchi della showgirl durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle e Dalle parole è passata ai fatti. Tribunale ...

Materazzo - le carte del pm : contro Luca 25 testimoni : C'è un intero mondo in quelle tre pagine trasmesse in Corte di Assise. Venticinque nomi, tra esponenti delle forze dell'ordine, reparti investigativi e del gabinetto di polizia scientifica, ma anche ...