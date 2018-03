De Luca contro il programma Rai FuoriRoma di Concita De grogorio | ' Salerno offesa | è

De Luca contro FuoriRoma Rai 3/ "Salerno offesa" - l'ex sindaco attacca Concita De Gregorio : De Luca contro FuoriRoma Rai 3, "Salerno offesa, questo è squadrismo". Pesante attacco dell'ex sindaco nei confronti di Concita De Gregorio e quanto accaduto nella sua trasmissione.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:03:00 GMT)

De Luca contro il programma Rai : 'Salerno offesa - è squadrismo' : ... il programma che 'racconta le storie, personali e politiche, dei sindaci e degli amministratori che stanno cambiando la geografia politica del Paese'. Sono le 22.37. Sono trascorsi circa 75 minuti ...

De Luca ‘coperto’ di monnezza - a Napoli corteo contro gestione dei rifiuti : “Si muore - tutto uguale”. Lui replica : Con il lancio simbolico di sacchetti della spazzatura verso l’ingresso della sede della Regione Campania si è conclusa la manifestazione “Stopbiocidio” organizzata dal centro sociale Insurgencia e che ha visto a Napoli la partecipazione di migliaia di cittadini, studenti, attivisti, lavoratori e disoccupati. “Andiamo a riportare alle Istituzioni tutta la spazzatura che ci hanno lasciato – dicono i manifestanti – in questi anni non è ...

Napoli - lancio di sacchetti della spazzatura contro la foto di Vincenzo De Luca : Centinaia di sacchetti della spazzatura contro la Regione Campania e il governatore Vincenzo De Luca. Una 'sfiducia popolare' quella che la piazza napoletana ha portato sotto Palazzo Santa Lucia. A ...

Cumuli di sacchetti contro De Luca : 'Hasta la victoria siempre' : 'Era ora! Finalmente a Napoli una manifestazione di opposizione. Mi pare che vi siano tutte le ragioni. Le scarse risorse per le politiche sociali; i problemi per il trasporto scolastico dei bambini ...

De Magistris a muso duro contro De Luca : 'È un perdente - non so se ridere o piangere' : 'Il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca con il suo atteggiamento sta dimostrando, ancora una volta, uno scarso senso del rispetto delle istituzioni e non so se ridere o piangere per le ...

De Luca contro il M5S : il loro boom nelle terre della camorra : Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, si è lasciato andare a pesanti allusioni nei confronti del Movimento 5 Stelle. È successo oggi durante un incontro della direzione del Pd della Campania, un riunione a porte chiuse di cui, però, uno dei presenti ha diffuso una registrazione audio.Ricordiamo che nella circoscrizione Campania 1 il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 54,13% dei voti, mentre nella circoscrizione Campania 2 ha ...

Gol Lucas Leiva - ancora il centrocampista : pareggio della Lazio contro il Bologna [VIDEO] : Gol Lucas Leiva, ancora il centrocampista: pareggio della Lazio, dopo pochi minuti Bologna in vantaggio contro la Lazio, continua il programma della 29^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Bologna che hanno regalato subito grandi emozioni nei primi minuti. A sorpresa la squadra di Donadoni passa subito in vantaggio, tiro di Dzemaili ed errore di Strakosha, Verdi non sbaglia. Qualche minuto più tardi risponde la Lazio, pareggio ...

Messina : De Luca - allibito per censure giudici contro mio arresto : Palermo, 15 mar. , AdnKronos, 'Abbiamo letto con molta attenzione le motivazioni che il tribunale della libertà ci ha notificato qualche giorno fa a sostegno della sentenza del 24 novembre scorso di ...

Messina : De Luca - allibito per censure giudici contro mio arresto : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo letto con molta attenzione le motivazioni che il tribunale della libertà ci ha notificato qualche giorno fa a sostegno della sentenza del 24 novembre scorso di annullamento dell’arresto ingiustamente subito l’ 8 novembre scorso ad appena tre giorni dalla mia r

Messina : De Luca - allibito per censure giudici contro mio arresto : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – “Abbiamo letto con molta attenzione le motivazioni che il tribunale della libertà ci ha notificato qualche giorno fa a sostegno della sentenza del 24 novembre scorso di annullamento dell’arresto ingiustamente subito l’ 8 novembre scorso ad appena tre giorni dalla mia rielezione al parlamento siciliano e siamo rimasti allibiti per la chiara e netta presa di posizione e censure del collegio ...

Amici 2018 - daytime 14 marzo. Zerbi e Di Francesco ancora contro Zic - complimenti per Luca e Einar – Video : Luca Vismara Nella scuola di Amici 2018 continuano le lezioni e gli incontri in vista della prossima puntata di sabato e, soprattutto, dell’imminente Serale, al via il 7 aprile. Il cantante Zic, intanto, deve ancora vedersela con i giudizi negativi di Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi, che continuano a non essere affatto soddisfatti di lui. Amici 2018, Di Francesco e Zerbi ancora contro Zic Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco raggiungono Zic e ...

Ballando con le Stelle - Mario Adinolfi contro la coppia Ciacci-Todaro. Selvaggia Lucarelli lo silura : «Ma vaffanc*lo» : Selvaggia Lucarelli, Ballando con le Stelle “Ma vaffanc*lo“. Punto. Selvaggia Lucarelli è stata di poche parole, ma ha colpito duramente: del resto, direbbero a Roma, quanno ce vò, ce vò. Ieri sera la giudice di Ballando con le Stelle ha risposto a tono su Twitter a Mario Adinolfi, che aveva espresso la propria contrarietà alla presenza di una coppia di uomini – Giovanni Ciacci ed il maestro di danza Raimondo Todaro – nel ...

Cristina Ich e Luca Favilla/ Video - il loro primo incontro fra dubbi ed emozioni (Ballando con le Stelle 2018) : Cristina Ich e Luca Favilla sono una delle coppie in gara a Ballando con le Stelle 2018. Emozionati e titubanti, hanno trovato subito una forte sintonia.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:31:00 GMT)